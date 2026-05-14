Бывший судья не смог обжаловать решение об изъятии имущества на 13 млрд рублей

Вступило в силу решение об обращении в доход РФ активов, принадлежащих бывшему заместителю председателя Краснодарского краевого суда Игорю Николайчуку, его компаньонам и доверенным лицам, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Изъятая недвижимость, автомобили, катера, а также пять производственных и складских компаний оцениваются более чем в 13 млрд руб.

В качестве ответчиков помимо Игоря Николайчука в процесс привлекались краснодарские предприниматели Евгений Бондаренко, Виген Саркисян и другие лица — всего 15 человек, а также ООО «Алюминий альянс». Суд согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что господин Николайчук во время работы судьей, а затем заместителем председателя Краснодарского краевого суда (2007–2018 годы) нарушал антикоррупционное законодательство. Выяснилось, что высокопоставленный судья сотрудничал с бизнесменами Бондаренко и Саркисяном и неправомерно получал доход от коммерческой деятельности.

Решение об изъятии активов было вынесено Ленинским райсудом Краснодара 27 февраля текущего года. Рассмотрев апелляционные жалобы ответчиков, коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда пришла к выводу о законности и обоснованности решения суда первой инстанции.

Анна Перова, Краснодар