Миссия ООН выразила обеспокоенность арестом трех журналистов в Афганистане

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) выразила обеспокоенность после ареста «Талибаном» трех журналистов. Заявление опубликовала пресс-служба миссии.

В заявлении отмечается, что «де-факто властями Афганистана» журналисты были задержаны «по неустановленным обвинениям». Кроме того, в миссии обеспокоены сообщениями о нападениях на журналистов и конфискации имущества во время обысков.

«UNAMA призывает к разъяснению правовых оснований и любых обвинений в отношении задержанных журналистов, а также к соблюдению надлежащей правовой процедуры и прав задержанных лиц в любое время»,— отметили в заявлении.

О задержании двух журналистов 10 мая сообщил телеканал TOLO News. По его данным, в Кабуле задержали Имрана Даниша и Мансура Ниази. Центр журналистов Афганистана (AFJC) сообщил о еще одном задержанном журналисте — Джавид Ниази. Он работает репортером и владеет частным информагентством Paigard. Пресс-служба AFJC также сообщила об угрозах в адрес еще трех журналистов. Их имена не разглашают в целях безопасности.