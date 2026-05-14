Форум снизил глубину бронирований

Гостиницы, консьерж-сервисы и компании по аренде премиальных яхт и автомобилей фиксируют спад бронирований на ПМЭФ. В сравнении с 2025 годом число деловых поездок, организованных «под ключ», упало более чем на треть. В самом дорогом сегменте отелей снижения продаж пока нет, а вот в гостиницах «три-четыре звезды» мест пока достаточно. Снизилась и глубина бронирований. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что выросло число заказов со стороны чиновников и госслужащих. При этом уже сейчас есть отмены резервирований, сделанных заранее.

Общая стоимость размещений выросла, но к началу форума, а он пройдет с 3 по 6 июня, поднимется еще выше, считает генеральный директор гостиницы «Санкт-Петербург» Андрей Петелин:

«В сравнении с прошлым годом ситуация чуть хуже, но пока это не выражается в каких-то катастрофических цифрах. ПМЭФ — это всегда супервостребованные пятизвездные отели, и большинство "пятерок" свою загрузку не потеряют. Во-первых, они не продают номера отдельно — бронируется сразу весь период форума, все три дня. За счет этого цена и получается очень высокой. В самых дорогих luxury-отелях стоимость доходит до 1 млн руб. за сьют. В более бюджетных пятизвездных — порядка 150 тыс. руб.

А вот в отелях более низких категорий — четырех и трехзвездных — свободные номера на сегодняшний момент еще есть, ажиотажного спроса не наблюдается. Хотя в последний момент, скорее всего, в пятизвездных отелях свободных мест уже не останется: с 3 по 6 июня многое забронировано уже сейчас. Росконгресс обеспечивает официальных участников транспортом: где-то это входит в пакет, где-то предоставляется как отдельная платная услуга. Парковка рядом с "Экспофорумом" стоила порядка 20 тыс. руб.

С 1 марта гостиницы обязаны вернуть клиенту 100% предоплаты, если бронирование отменяется. И когда речь идет о датах ПМЭФ, это серьезно бьет по отельерам, говорит основатель и владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы:

«Глубина продаж сейчас крайне низкая по сравнению с прошлыми годами. Раньше номера на следующий год бронировали уже во время текущего форума, а сейчас ситуация кардинально другая. Заявки еще продолжают поступать, особенно от госслужащих и чиновников — тех, кому только сейчас подписывают командировки на ПМЭФ.

Цены очень высокие и растут из года в год, в том числе из-за увеличения затрат. При этом нас поставили перед фактом: теперь мы обязаны возвращать оплату, если гость не заезжает. Для нас это очень сложная ситуация, потому что номера на период форума практически невозможно перепродать, а аннуляции происходят буквально накануне. Например, вчера отменили два номера. Для нас это серьезный вызов, потому что эти три дня — бюджетообразующий период. Как правило, выручка за время экономического форума сопоставима с выручкой за месяц-полтора низкого сезона».

Общий спрос на услуги, связанные с эконмическим форумом, оказался ниже, чем в 2025-м, делится данными по состоянию на середину мая директор по маркетингу платформы «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая:

«Если сравнивать количество забронированных поездок на ПМЭФ, то мы видим снижение объема на 36%. При этом количество бронирований еще будет расти — это однозначно. Отели пока подорожали в среднем на 3%. Средняя стоимость проживания в гостинице в этом году составляет 57, 8 тыс. руб. за весь период размещения. Средняя стоимость авиабилетов в Санкт-Петербург, как и средняя стоимость трансферов по городу, даже ниже прошлогодней примерно на 15%. В рублевом выражении средняя цена авиабилета составляет 25 тыс. руб.

При этом аренда автомобилей люксового сегмента под запрос конкретной компании и на длительный срок может обходиться в десятки тысяч рублей. Железнодорожные билеты по сравнению с прошлым годом подорожали на 14% — в среднем до 7,3 тыс. руб. за поездку. Замечают снижение интереса со стороны потенциальных гостей и сервисы по аренде яхт, говорит Мария, менеджер по продажам компании Ru-charters:

«Да, свободные яхты еще остаются, но наблюдается спад спроса. Сейчас это уже не так популярно, как раньше. При этом нельзя сказать, что стоимость сильно выросла именно в этом году. На четыре дня форума аренда яхт начинается примерно от 300 тыс. руб. в сутки и может доходить до 1 млн руб. Если говорить о лодке класса люкс с четырьмя каютами, то дополнительное обслуживание — повар и другие услуги — обычно в стоимость не входят. При этом на борту есть все необходимое для проживания. Как правило, в базовую стоимость включены ходовые часы, а все, что свыше, например 10 часов, оплачивается отдельно. Есть лодки разного уровня: доступна и почасовая аренда, и посуточная — как будет удобно гостям. Стоимость некоторых яхт на период форума растет, некоторых — нет, здесь все достаточно индивидуально. Мы такие услуги предоставляем. Обычно днем гости выходят на прогулки, а ночью яхты стоят у причала».

Стоимость полного участия в форуме с 19 мая вырастет до 1,63 млн руб. При оплате гость сможет посещать все мероприятия программы форума с 3 по 6 июня. Для тех, кто хочет попасть лишь на один день, есть отдельный пакет за 66 тыс. руб. Он открывает доступ на площадку малого и среднего бизнеса.

Станислав Крючков