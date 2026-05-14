Кредиты пахли алкоголем

Суд в столице вынес приговор по делу бизнесмена Хадиса Абазехова, бывшего владельца ГК «Риал» (бренды водок «Риал», «Банкиръ», «Господа офицеры»), а также бывшего замдиректора группы Ираиды Шанковой. Они признаны виновными в мошенническом хищении в 2013–2020 годах 1,6 млрд руб. кредитных средств ПАО «Промсвязьбанк» и приговорены соответственно к шести и трем с половиной годам колонии.

Хадис Абазехов и Ираида Шанкова находились под запретом определенных действий, поэтому 14 мая на оглашение приговора в Таганский суд Москвы бизнесмен пришел самостоятельно, а его сообщница и вовсе участвовала в заседании с помощью видео-конференц-связи из Кабардино-Балкарии.

Накануне в прениях сторон прокурор напомнил, что Хадиса Абазехова — экс-владельца ГК «Риал», включавшей в себя компании «Риал», «Росалко», «Концерн "Риал"», «Гермес-Агро», «Гласс Технолоджис» и другие, а также бывшую замгендиректора по финансам ГК Ираиду Шанкову обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Речь идет о присвоении фигурантами в период с 2013 по 2020 год более 1,6 млрд руб. кредитов, выданных ПАО «Промсвязьбанк» входившим в группу компаниям.

Идея хищения кредитных средств принадлежала, по данным следствия, Хадису Абазехову. Его сообщница, говорится в деле, выполняла указания шефа. При этом, подчеркивало следствие, бизнесмен изначально не собирался возвращать кредиты, а если и выплачивал банку какие-то суммы, то делал это «лишь в целях прикрытия истинных намерений и введения в заблуждение кредитора».

Основная масса денег была получена компаниями ГК до 2018 года, а в дальнейшем действия фигурантов сводились к перезаключению кредитных договоров и манипуляциям с их обеспечением. В результате многие из компаний, входивших в ГК «Риал», фактически перешли в собственность банка-кредитора, а часть признаны банкротами. Сам Хадис Абазехов также был признан финансово несостоятельным.

Гособвинитель просил приговорить подсудимых к восьми годам колонии общего режима каждого с последующим ограничением на занятие руководящих должностей в коммерческих структурах на три года.

Сами подсудимые утверждали, что собирались выплачивать заемные средства кредитному учреждению в полном объеме, но обстоятельства и финансовые трудности этому помешали. Адвокаты просили подзащитных оправдать.

В результате Хадис Абазехов получил шесть лет колонии, а его сообщница — три с половиной года, но без последующих ограничений.

Суд также обязал передать кредитору (сейчас задолженность ГК принадлежит банку «Траст») все арестованное имущество фигурантов: десять жилых и нежилых строений в Домодедовском районе Подмосковья, а также земельные участки и девять премиальных иномарок. В счет погашения задолженности были отправлены и десять железнодорожных вагонов, принадлежавших группе.

Хадис Абазехов был взят под стражу в зале суда. Осужденный выглядел спокойным. После заседания его адвокат и представитель банка отказались комментировать приговор. Однако по реакции осужденного и его защиты было ясно, что судебное решение они обжалуют.

Алексей Соковнин