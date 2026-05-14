Умер курский чемпион мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов

На 43-м году жизни скоропостижно скончался мастер спорта международного класса, победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою и первого Кубка мира, многократный чемпион России Виталий Дериглазов. Об этом 14 мая сообщили в Федерации рукопашного боя Курской области и региональном правительстве. Причина смерти спортсмена не раскрывается. Место и время похорон пока не определены.

«Уход Виталия Васильевича — это невосполнимая потеря для всей нашей спортивной семьи. Его преданность делу, дисциплина и благородство всегда будут служить примером для всех нас»,— выразили соболезнования в областной федерации рукопашного боя.

Виталий Дериглазов родился в Курске 5 апреля 1984 года. С детства занимался единоборствами, сначала — дзюдо, но с 2004 года перешел в рукопашный бой. В 2006 году окончил Белгородский юридический институт МВД России по специальности «правоохранительная деятельность». Многократный чемпион России по рукопашному бою (2005, 2007, 2008, 2009, 2010 годы). Чемпионом мира по рукопашному бою стал в 2011 году. Также Виталий Дериглазов в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо, дважды завоевывал «серебро» (2014, 2015 годы) и дважды — «золото» (2016, 2019 годы) чемпионата МВД России по боевому самбо.

После завершения профессиональной карьеры спортсмен посвятил себя воспитанию новых поколений бойцов, основал клуб боевых единоборств «Чемпион», работал тренером.

Денис Данилов