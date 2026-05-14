Число пользователей «Карты жителя Самарской области» превысило 300 тысяч

В Самаре вручили 300-тысячную карту жителя региона, держателем которой стал Антон Сирота, глава многодетной семьи и организатор спортивных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Проект «Карта жителя Самарской области», запущенный правительством в 2021 году, объединяет финансовые, транспортные и социальные сервисы в едином инструменте. Ключевым банком-партнером проекта выступает ВТБ, выпустивший более 230 тыс. карт, что составляет свыше 76% от общего числа в регионе.

«Карта жителя Самарской области» обеспечивает доступ к государственным и муниципальным услугам, позволяет получать социальные выплаты, оплачивать товары и услуги, пользоваться общественным транспортом, а также получать дополнительные преимущества у партнеров проекта.

Решение способствует повышению доступности сервисов для различных категорий граждан, включая семьи с детьми, пенсионеров и получателей мер социальной поддержки, а также позволяет оптимизировать повседневные процессы за счет объединения сервисов в одном инструменте.

Технологическую основу проекта обеспечивает платежная система «Мир».