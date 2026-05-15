Технологии завалило бумагами

Основными проблемами регулирования развития технологий являются нарастание потока выпускаемых нормативных актов, «распухший» реестр обязательных требований к бизнесу и издержки предприятий от принятия новых правил, показала дискуссия на Московском инновационном юридическом форуме. Только в 2025 году ведомствами на рассмотрение по всем секторам экономики было представлено 9,2 тыс. проектов нормативных актов, 70% из которых в итоге были приняты. Объем заявленных издержек властей и бизнеса от этого нового регулирования оценивался почти в 1,5 трлн руб., и треть пришлась на сферы технологического развития.

Сложившуюся правовую среду для бизнеса обсуждали 14 мая на сессии о регулировании технологического развития Московского инновационного юридического форума. Директор департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономики Андрей Стариков рассказал, что в целом за 2025 год ведомство выдало 979 заключений об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) различных нормотворческих инициатив. Эта процедура, поясним, призвана предотвратить появление избыточной административной нагрузки на бизнес и возникновение новых необоснованных расходов как предпринимателей, так и государства. В итоге 81% проектов документов получили положительные заключения ОРВ, 19% — отрицательные. Кроме того, 149 уже принятых актов прошли процедуру оценки применения обязательных требований, позволяющую понять, достигнуты ли цели введенного регулирования.

Предшественник Андрея Старикова на посту директора департамента ОРВ Минэкономики, а сейчас гендиректор экспертной компании «Платформа сорегулирования» Александр Литвак рассказал о трех вызовах в регулировании развития технологий. Самым значимым он назвал ежегодно нарастающий поток нормативных актов: в 2025 году на рассмотрение было вынесено 9,2 тыс. проектов (рост по сравнению с 2024 годом на 10%), 70% из них в итоге были приняты. Такой объем требует немало сил и ресурсов от тех, на кого это регулирование направлено: сначала для отслеживания и участия в нормотворчестве, затем — для имплементации этих положений в свою деятельность, отметил эксперт.

Вторая проблема — огромный объем обязательных требований к бизнесу, содержащихся в соответствующем реестре (более 500 тыс.). При том, что только 15% из них включены в проверочные листы контролирующих органов. Наконец, третий вызов — издержки бизнеса и государства от появления нового регулирования. Так, по актам, вынесенным на ОРВ в 2025 году, общие заявленные затраты сторон составляли почти 1,5 трлн руб. Почти треть этой суммы приходится на сферы технологического развития. Самими «дорогими» в этом плане эксперт назвал сферы госуправления и связи, в разрезе разработчиков — проекты документов, подготовленные Минцифры и Минпромторгом.

Замгендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Минин говорил о том, что для технологического развития необходимо выявление административных барьеров, препятствующих эффективной управленческой или производственной деятельности,— тех, что предприятия не могут устранить самостоятельно. По его словам, по экспертным оценкам, доля рабочего времени, уделяемого организации соблюдения норм законодательства, может достигать 20%. С помощью искусственного интеллекта в ЦСР проанализировали более 100 тыс. действующих требований по семи отраслям экономики — выяснилось, что более половины из них потенциально влияют на эффективность бизнес-процессов.

«Правовое регулирование и установление требований необходимо для обеспечения безопасности и качества жизни,— сказал Владислав Минин.— Однако в некоторых случаях регуляторике не хватает гибкости, поэтому важно выявлять и оперативно устранять требования, вызывающие неоправданные потери времени и ресурсов». Как сообщили “Ъ” в ЦСР, в апреле этого года стартовал пилотный проект по апробации методики выявления административных барьеров, снижающих производительность труда на предприятиях. В нем участвуют центры компетенций (созданы в рамках федерального проекта «Производительность труда») пяти регионов: Москвы, Татарстана, Башкирии, Нижегородской и Сахалинской областей.

Венера Петрова