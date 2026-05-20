Склады ставят рекорд по вводу на фоне падения спроса

По итогам первого квартала 2026 года объем ввода качественной складской недвижимости (классы А и B) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достиг 163 тыс. кв. м.

Это рекордный показатель для аналогичных периодов за всю историю наблюдений, сообщают аналитики NF Group. Введенные мощности уже формируют 39% от годового прогноза. Одновременно с этим спрос сократился почти вдвое: объем сделок составил лишь 23 тыс. кв. м против 42 тыс. кв. м годом ранее, отмечают в NF Group. Дисбаланс начал давить на ставки. По итогам квартала средневзвешенная ставка аренды для складов класса A снизилась на 2% относительно конца 2025 года, до 10,7 тыс. рублей за квадратный метр в год (без НДС и операционных расходов).

Совокупное предложение качественных складов в регионе достигло 6,35 млн кв. м, увеличившись на 3% за квартал и на 13% год к году. Доля свободных площадей с учетом субаренды выросла более чем вдвое: с 1,8 до 3,6%. В абсолютных цифрах доступно 231 тыс. кв. м, из которых 76 тыс. кв. м приходится на субаренду.

Основной приход нового предложения обеспечили вторая фаза складского комплекса «100К» (68,1 тыс. кв. м) и вторая фаза логистического центра Wildberries «Красный Бор» (57,9 тыс. кв. м). Спрос, в свою очередь, формировали транспортно-логистические компании (61% сделок) и дистрибуторы (39%). Все сделки первого квартала были заключены в формате аренды в спекулятивных объектах.

«До конца 2026 года рынок, вероятно, будет развиваться в условиях более сдержанного спроса и постепенного роста объема свободных площадей. При этом рост доступного предложения не означает резкого ухудшения ситуации: вакантность остается умеренной, однако у арендаторов появляется больше возможностей для выбора и переговоров»,— комментирует Илья Князев, директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге.

Аналитики NF Group прогнозируют дальнейший рост вакантности до 4,7% к концу года и снижение средневзвешенной ставки аренды для складов класса А до 10,5 тыс. рублей за квадратный метр. Годовой объем сделок ожидается в диапазоне 300–400 тыс. кв. м. При этом цена продажи готового сухого склада класса А пока стабильна: 90–100 тыс. рублей за квадратный метр без НДС.

Денис Кожин