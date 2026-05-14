Избиркомы поработают с контентом

Центризбирком (ЦИК) на заседании 14 мая продолжил подготовку к сентябрьским выборам. Комиссия утвердила перечень обязательных для обнародования сведений о кандидатах в Госдуму и определила членов ЦИКа, уполномоченных обращаться в Роскомнадзор с представлениями о блокировке интернет-ресурсов, нарушающих избирательное законодательство.

Право инициировать временную блокировку незаконной интернет-агитации избиркомы получили еще в 2021 году и с тех пор неоднократно им пользовались. Например, в марте 2024 года в ходе президентской кампании Роскомнадзор заблокировал поддельный сайт ЦИК России, а до этого — фейковый Telegram-канал, якобы принадлежавший главе комиссии Элле Памфиловой, и фальшивые аккаунты избирательных комиссий в соцсетях.

В 2026 году подобные эксцессы также возможны, полагают в ЦИКе. «Допускаем, конечно, что будем прибегать к этой мере и в ходе предстоящей избирательной кампании, поскольку работаем в условиях постоянных информационных атак, внешне инспирированных в основном»,— пояснила секретарь ЦИКа Наталья Бударина. Комиссия также определила членов ЦИКа, уполномоченных обращаться в Роскомнадзор с соответствующими представлениями: это смогут делать Эльмира Хаймурзина и сама госпожа Бударина. Они же уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением порядка проведения предвыборной агитации.

Порядок информирования избирателей об участвующих в выборах кандидатах и партиях остается традиционным: ЦИК (если речь идет о федеральных списках) и окружные комиссии (в случае одномандатников) будут публиковать краткие биографические сведения о кандидатах, а также данные об их доходах и имуществе. Причем сведения о доходах больше не будут передаваться на избирательные участки в печатном виде, сообщила Наталья Бударина: более востребованными оказались публикации на сайтах избирательных комиссий. Также в СМИ больше не станут отправлять сведения о движении средств по избирательным счетам партий и кандидатов, но эти данные, как и ранее, будут публиковаться на сайтах избиркомов.

Как напомнила собравшимся Элла Памфилова, в Единый день голосования, помимо выборов Госдумы девятого созыва, предполагается провести 2200 избирательных кампаний разного уровня. В том числе в восьми регионах запланированы выборы губернаторов, но эта цифра еще не окончательная и может измениться, предупредила председатель ЦИКа. Кроме того, еще в трех субъектах (в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии) высшие должностные лица будут избираться законодательными органами по представлению президента.

Выборы депутатов региональных парламентов пройдут в 39 субъектах, а депутатов органов представительной власти административных столиц — в 10. В общей же сложности в ходе предстоящей кампании предстоит заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей, подсчитала госпожа Памфилова.

