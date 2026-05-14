BBC: Иран захватил «плавучий арсенал» в Оманском заливе

Судно, использовавшееся частными охранными компаниями в качестве своеобразного «плавучего арсенала» в Оманском заливе, захвачено иранскими военно-морскими силами и направляется в территориальные воды Ирана. Об этом сообщает BBC со ссылкой на компанию по управлению морскими рисками Vanguard.

По информации BBC, речь идет о судне Hui Chuan под флагом Гондураса. По словам Vanguard, операторы судна сообщили компании, что оно служило складом боеприпасов и военного оборудования для компаний, обеспечивающих защиту торговых судов от нападений пиратов.

О том, что и кто именно находится на борту судна, захваченного иранцами, информации нет. Тем не менее известно, что такие «плавучие арсеналы» часто используются в Красном море, Аденском и Оманском заливе. Кроме услуг по хранению оружия и оборудования суда, подобные Hui Chuan, предоставляют частным охранным компаниям услуги по размещению охранников во время пересменок. Как рассказывал той же BBC Марк Грей, директор одного из операторов «плавучих арсеналов», британской MNG Maritime, на борту судов обычно есть специально оборудованные каюты, своеобразный спортзал на палубе и т.д.

Как отмечает Vanguard, захват судна произошел вскоре после того, как у берегов Омана было атаковано и затонуло торговое судно Haji Ali, шедшее под индийским флагом.

Николай Зубов