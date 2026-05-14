Олег Бойко не спасся от правосудия

Суд в Самаре признал Олега Бойко, почти 10 лет возглавлявшего региональное ГУ МЧС, виновным во многомиллионном взяточничестве. Как выяснили следовали СКР, главный спасатель Самарской области покровительствовал ГК «Витязь», оказывающей услуги в сфере обеспечения безопасности. В общей сложности Олег Бойко получил от руководителей ГК более 70 млн руб. Суд приговорил бывшего главу областного ГУ МЧС к 11 годам колонии строго режима и штрафу в размере 293 млн руб. с лишением звания генерал-майора внутренней службы. Конфискованы среди прочего квартиры, автомобили и коллекция часов осужденного. В суде бывший спасатель заявил, что «не отрицает факт получения денежных средств». Вместе с Олегом Бойко осуждены четверо его подчиненных, один чиновник администрации города и две руководительницы «Витязя».

Обвинительный приговор бывшему руководителю ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко огласили в Ленинском районном суде Самары вчера, 13 мая. Бывший спасатель признан виновным во взяточничестве и приговорен к 11 годам колонии строго режима со штрафом в размере 293 млн руб. и запретом на восемь лет занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Кроме того, виновный лишен звания генерал-майора внутренней службы. Конфискованы его квартиры в Самаре и Уфе, автомобиль Lexus, коллекция наручных часов и другое имущество.

Главу самарского областного ГУ МЧС Олега Бойко в декабре 2023 года задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД в рамках уголовного дела, возбужденного главным следственным управлением Следственного комитета России по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

На тот момент Олег Бойко возглавлял ведомство в регионе почти 10 лет. Одновременно с генерал-майором оперативники задержали предполагаемых взяткодателей — руководителей ГК «Витязь» Яна Гущина и Елену Тютюнник. Всех троих этапировали в Москву, где суд их арестовал.

Как выяснили следователи, глава ведомства получал незаконное вознаграждение в том числе на банковскую карту, выпущенную на имя Яна Гущина. Олегу Бойко среди прочего каждый месяц перечислялись 1 млн руб. и 15% от суммы контрактов ГК «Витязь».

Олег Бойко родился 28 декабря 1966 года в Симферополе. Выпускник Сумского высшего артиллерийского командного училища, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России. В начале 2000-х был заместителем начальника отдела инженерно-технических мероприятий государственного комитета по делам ГО и ЧС Чувашской Республики. В 2002 году назначен начальником отдела инженерно-технических мероприятий управления по делам ГО и ЧС Самары. В 2013 году занял должность первого заместителя начальника ГУ МЧС по Самарской области. В марте 2014 года возглавил ведомство. В 2016 году Олегу Бойко присвоили звание генерал-майора внутренней службы.

Одна из компаний, которая принадлежала Яну Гущину, — ООО «Единый центр пожарного мониторинга» — в 2022 году получила 42 госконтракта на общую сумму 150 млн руб., в том числе от Самарской губернской думы (услуги по техническому обслуживанию радиосистемы передачи извещений), Самарского областного клинического онкологического диспансера (оказание услуг систем обеспечения безопасности), тольяттинской городской клинической больницы №5 (техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) и т.д.

Ян Гущин заключил сделку со следствием и помог изобличить всех участников преступной схемы. В 2024 году были задержаны предприниматель Наталья Фроловская, экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший руководитель самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора подведомственного администрации Самары МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой. Их тоже этапировали в Москву и арестовали. Почти фигуранты дела частично сознались в преступлении, и только Евгений Луговой заявил, что не признает вину. Наталья Фроловская отказалась комментировать предъявленное обвинения. Олег Бойко сообщил суду, что не отрицает факт взяток и признает «объективную сторону обвинения».

В мае прошлого года суд признал Яна Гущина виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и приговорили к шести годам колонии строгого режима со штрафом в размере 170 млн руб.

Остальные подельники Олега Бойко приговорены к срокам лишения свободы от 4 до 8 лет и штрафам. Так, Наталья Фроловская приговорена к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 73 млн руб. Елене Тютюнник назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 90 млн руб.

Бывший начальник регионального УФМС Игорь Дахно, экс-руководитель самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин и экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин получили наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафами от 3,8 млн до 20 млн руб. У них конфискованы движимое и недвижимое имущество. Антон Палушкин и Евгений Луговой приговорены к восьми годам лишения свободы с запретом на пять занимать руководящие должности.

После окончания суда Олег Бойко на вопросы журналистов о планах обжаловать приговор ответил, что «оценку приговору даст вышестоящая инстанция». О планах обжаловать приговор сообщила СМИ и адвокат Елены Тютюнник Аревик Баграмян, которая назвала приговор «ожидаемым».

Сабрина Самедова