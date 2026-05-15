Яйцом к яйцу

На рынке куриного яйца может быть заключена крупная сделка. Агрохолдинг «Таврос» ведет переговоры о покупке поволжского производителя «Саратов-Птица», консолидировавшего пять птицефабрик. Стоимость бизнеса может составлять около 3,5 млрд руб. Но быстро заработать на нем не получится: рентабельность производства яйца в России снижается из-за перепроизводства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Группа «Таврос» ведет переговоры о покупке компании «Саратов-Птица», рассказал источник “Ъ” на аграрном рынке. Он уточнил, что они в завершающей стадии. Другой собеседник “Ъ” не исключает такую возможность, поясняя, что «Таврос» заинтересован в приобретении новых мощностей на рынке яйца и рассматривает возможности покупки различных компаний. В самой группе и «Саратов-Птице» “Ъ” оперативно не ответили.

«Таврос» — один из крупнейших агрохолдингов России, существует с 2011 года. Основным собственником бизнеса считается Рустем Миргалимов. Значительная часть активов группы располагается в Башкирии. Она занимается растениеводством, производством свинины, сахара, мясопереработкой и т. д. ГК «Таврос» — один из ключевых в России производителей яиц. В 2025 году выпуск, по собственным данным, должен был составить 1,95 млрд штук. Это 4% от общероссийского производства.

«Саратов-Птица» существует с 2004 года. На ее базе объединены пять птицефабрик Саратовской области: «Симоновская», «Покровская», «Лысогорская», «Балашовская» и «Заволжская». Компания входит в топ-20 крупнейших производителей куриного яйца в России, выпуская 2,1 млн штук в день. Это продукция под брендами «Деревенское утро», Bio, «Волга-Волга», «Свободный выгул». В структуру группы входит мясоперерабатывающий цех «Расково». Бенефициары АО «УК "Саратов-Птица"» не раскрываются. В 2024 году бизнес контролировали Елена Высоцкая (70%) и Дмитрий Иванов (30%).

Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий оценивает бизнес «Саратов-Птицы» в 3,2–3,8 млрд руб. без учета чистого долга и лизинговых обязательств. Оценка Neo — 1,5–3,5 млрд руб. при балансовой стоимости в 4,5 млрд руб. Собеседник “Ъ” на аграрном рынке связывает намерение собственников продать «Саратов-Птицу» с общим падением рентабельности производства в России яиц. Оно объясняется растущими объемами выпуска продукции в условиях ограниченного спроса и высокой себестоимости. По данным Neo, сейчас рентабельность бизнеса составляет 5–10% при стандартных 15–20%. Источники “Ъ” говорят, что многие птицеводы сейчас вынуждены работать с нулевой рентабельностью.

Из-за этого начинаются консолидационные процессы: увеличивается количество компаний, готовых рассматривать продажу бизнеса, констатирует эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд. К такому варианту, по ее словам, склоняются в основном участники рынка с ограниченными инвестиционными возможностями.

Юрий Левицкий считает, что покупка «Саратов-Птицы» позволит «Тавросу» усилить позиции в Поволжье и даст синергетический эффект за счет масштаба. Большие объемы производства позволяют снизить удельные затраты на корма и укрепляют позиции в переговорах с торговыми сетями, поясняет он. Источник “Ъ” на аграрном рынке отмечает, что стратегия группы сейчас нацелена на увеличение доли на рынке яйца. Группа, вероятно, рассчитывает на восстановление рентабельности в сегменте в среднесрочной перспективе, полагает госпожа Гольфанд.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров