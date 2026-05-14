На Ставрополье осудили трех закладчиц за попытку сбыта наркотиков и мошенничество

Суд в Пятигорске вынес приговор в отношении двух местных жительниц и уроженки соседнего региона. Им вменялось участие в преступном сообществе, покушение на сбыт наркотиков и интернет-мошенничество ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В отношении еще одного подельника уголовное преследование прекращего в связи с его смертью.

Установлено, что руководитель преступного сообщества, личность которого не установлена, организовал канал поставок наркотиков в Ставропольский край и Республику Северная Осетия – Алания. Для этого он вовлек в деятельность жительниц Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики. С 2021 по 2024 год фигурантки дела раскладывали в тайники-закладки наркотики на территориях Георгиевского, Минераловодского и Предгорного округов, городов Железноводска, Ессентуки и Пятигорска. «Кроме того, одна из подсудимых приобрела с использованием средств материнского капитала долю на жилой дом и земельный участок. Не оформив имущество на своих детей, женщина продала недвижимость, причинив государству ущерб на сумму свыше 450 тыс. руб.»,— уточняется в сообщении.

Подсудимым назначено сроки от 9 до 11 лет колонии общего режима с ограничением свободы на год каждой. Одна из подсудимых обязана выплатить в пользу государства ущерб в 450 тыс. руб.

