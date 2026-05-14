Бывший вице-спикер Сергей Неверов покинет Госдуму

Бывший вице-спикер Госдумы и экс-руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) Сергей Неверов принял решение снять свою кандидатуру с предварительного голосования ЕР по отбору кандидатов для выдвижения в новый созыв нижней палаты по Смоленскому одномандатному округу. Об этом господин Неверов сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат призвал сторонников голосовать за участника спецоперации Артема Корнюченкова, который также претендует на выдвижение в этом округе. Обращаясь к избирателям Смоленской области, господин Неверов отметил, что «прошел большой путь в парламенте», но продолжить его теперь должен другой.

Сергей Неверов является депутатом Госдумы с января 2000 года. В разные годы он избирался от Кузбасса и Алтайского края, в текущем созыве представляет Смоленскую область. С 2011 по 2017 год господин Неверов был секретарем генсовета ЕР, с 2017-го по 2021-й руководил партийной фракцией. Также он работал вице-спикером в 2011–2020 и 2021–2024 годах. В последний раз господин Неверов уступил этот пост бывшему вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Анастасия Корня