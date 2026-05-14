Казахстан и Турция создадут совместное предприятие по производству БПЛА

Казахстан и Турция создадут совместное предприятие по производству беспилотников. Соответствующий документ подписали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщила пресс-служба господина Токаева.

Соглашение предусматривает совместное производство беспилотников Anka. Это турецкие разведывательно-ударные БПЛА средней высотности и большой продолжительности полета. Они эксплуатируются с 2013 года. В 2023 году беспилотники Anka-S были приняты на опытные войсковые испытания в Казахстане.

Кроме того, главы двух стран заключили меморандум и соглашение по добыче нефти между «Казмунайгаз» и Турецкой нефтяной корпорацией (Trkiye Petrolleri Anonim Ortakl). В холдинге «Самрук Казына», куда входит «Казмунайгаз», отметили, что по соглашению компании будут привлекать нефтесервисные активы, чтобы добывать углеводороды в Казахстане, Турции и других странах. Меморандум закрепляет условия для сотрудничества в нефтегазовой сфере по инвестициям, совместным проектам, «в том числе в казахстанском секторе Каспийского моря».

Реджеп Тайип Эрдоган сегодня приехал в Казахстан с государственным визитом. По его словам, сейчас Турция реализует более 500 проектов в республике на сумму около $30 млрд. Объем торговли двух стран по итогам 2025 года приблизился к $10 млрд.