Число круглосуточных магазинов в России за год снизилось почти на 10%

Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7-8%, подсчитали в Infoline. В марте, по данным 2ГИС, в крупнейших городах работало более 4,8 тыс. таких объектов, что на 6,4% меньше показателей годом ранее. Ритейлеры закрывают такие объекты, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной.

Основная причина — возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству, ночные смены оплачиваются в повышенном размере (минимум плюс 20% к часовой ставке). В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22–23-х.

Несмотря на общий тренд, формат сохранится в городах с высокой плотностью населения, активной ночной жизнью и развитым туристическим потоком, таких как Санкт-Петербург и Краснодар. Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение числа таких точек, но полного исчезновения формата не ожидается. Крупные сети, такие как «Вкусвилл», делают ставку на дарксторы и онлайн-продажи, что также снижает потребность в традиционных круглосуточных магазинах.

