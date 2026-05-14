Новый вестибюль станции «Приморская» разместят на улице Беринга

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) разработал проект планировки и межевания территории под второй выход станции метро «Приморская» на Васильевском острове. Документ получил статус «линейного объекта регионального значения "Вестибюль № 2 станции "Приморская "» и опубликован на сайте Смольного. Антикоррупционная экспертиза проекта займет две недели — до 27 мая.

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Новый вестибюль расположится на улице Беринга. Действующий выход находится через реку Смоленку, на пересечении улиц Одоевского и Наличной. Проектная пропускная способность второго вестибюля — 8,2 тыс. человек в час.

Территория у «Приморской» больше года находится в центре градостроительного конфликта. Компания «Союз-Инвест» предпринимателя Якова Перкаля-Проворного отказалась добровольно сносить торговый центр «МаксиСопот» после расторжения договора аренды городской земли. В июле 2025 года комитет по контролю за имуществом начал снос ТЦ. Собственник через суд добился запрета на снос. В итоге у входа на станцию остались руины с наполовину разрушенными стенами. Весной 2026 года снос пообещали возобновить за счет бюджета.

Карина Дроздецкая