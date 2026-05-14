«Геликс Аэро» требует 9,3 млн рублей с аэропорта Петрозаводска за услуги санавиации

ООО «Авиакомпания «Геликс Аэро», занимающаяся перевозками в Прикамье, обратилась в суд с иском к бюджетному учреждению Республики Карелия «Аэропорт Петрозаводск». Сумма исковых требований составляет более 9,3 млн руб. Подробности спора не приводятся. Источник, знакомый с позицией истца, говорит, что в январе текущего года между авиакомпанией и аэропортом был заключен договор субподряда, по которому «Геликс Аэро» оказывал услуги санитарной авиации на территории региона. Для этого перевозчик перебазировал в Петрозаводск вертолет Ми-8. Своих обязательств по оплате заказчик в полном объеме не выполнил. В итоге «Геликс Аэро» снял вертолет с дежурства.

ООО «Геликс Аэро» занимается вертолетными перевозками и авиационными работами. В Прикамье «Геликс Аэро» выполняет полеты по туристическим маршрутам, а также на плато Маньпупунер в Коми. Общество принадлежит АО «Авиакомпания «Геликс».