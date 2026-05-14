Завязывают промузел

Группа «Развитие» планирует инвестировать 1 млрд руб. в создание промышленного парка. Пром-парк «Татищев» расположится в промышленном узле в районе ул. Героев Хасана. Здесь будут построены административные и производственные корпуса. Реализовать проект компания рассчитывает к 2030 году и намерена получить для него статус приоритетного инвестиционного. Эксперты считают, что проект может быть востребован малым и средним бизнесом, потому что подобных производственных площадок недостаточно. Минусами подобных проектов считаются большой объем необходимых инвестиций и длинный срок окупаемости.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инвестиционно-строительная группа «Развитие» намерена построить в Перми промышленный парк. Компания зарегистрировала дочернее ООО «Пром-парк „Татищев“». Как следует из «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована 13 мая. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.

Как пояснил генеральный директор ИСГ «Развитие» Алексей Раев, компания выступила инициатором создания промышленного парка в промзоне на ул. Героев Хасана. Планируется построить производственные и административные помещения общей площадью 10–15 тыс. кв. м для нужд малого и среднего бизнеса, работающего в кооперации с крупными промышленными предприятиями, расположенными в этой локации. Объем инвестиций оценивается в 1 млрд руб., срок реализации — до 2030 года. Сейчас компания готовит документы для получения проектом статуса приоритетного.

СГ «Развитие» с 2011 года работает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости. Как указано на сайте компании, за время существования группа возвела более 50 домов. «Развитие» также производит стройматериалы и поставляет их предприятиям отрасли. По 25% ООО «ИСГ „Развитие“» принадлежит Алексею Раеву и Ирине Равцовой, по 16,6% — Николаю Булатову, Георгию и Николаю Кочкиным.

В конце 2023 года стало известно о приобретении группой завода «ЖБИ Стройиндустрия». На промплощадке девелопер производит трубы из сшитого полиэтилена. В 2024 году собственники холдинга получили контроль над 50% в уставном капитале «Первой нерудной компании», добывающей и производящей песчано-гравийную смесь на русловых месторождениях. Кроме этого, в мае текущего года «Развитие» стало владельцем кирпичного завода «Меакир» в Березниках, а в начале года компания приобрела ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной».

В Прикамье работают несколько промышленных парков. Первый («Промкомбинат») был создан на базе ЗАО «Механический завод» (Пермь, ул. Соликамская, 273). Также работают технопарк Morion Digital и индустриальный парк «Култаево». Кроме того, планируется строительство технопарка в межвузовском кампусе «Парма». Застройщик из Екатеринбурга «Синергия» строит индустриально-логистический парк «Дружба. Пермь» на земельных участках общей площадью 36 га. Инвестиции в проект составят 2,4 млрд руб. Первую очередь парка компания планирует запустить в первом квартале 2027-го. В прошлом году бизнесмен из Екатеринбурга Денис Ремезов анонсировал строительство индустриального парка на территории особой экономической зоны «Пермь». Для этого было зарегистрировано ООО «Промпарк на Буксирной».

Председатель пермского отделения «Деловой России», директор Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) Дмитрий Теплов отметил, что у малых и средних предприятий всегда была потребность в производственных помещениях. «Поэтому такой промышленный парк, тем более в центре Перми, будет востребован и быстро заполнится производствами»,— считает эксперт. Он отметил, что успех парка

будет зависеть от проекта: будут ли это отдельно стоящие модульные площадки, или одно помещение под общей крышей. По его мнению, наиболее востребованы производственные помещения от 1,5 тыс. кв. м. Господин Теплов отметил, что аналогичная площадка успешно работает в Краснокамске, где на одном участке объединены несколько промышленных предприятий, в том чис­ле КРМЗ. По мнению эксперта, у проекта есть все шансы получить статус приоритетного инвестиционного.

Руководитель АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» Иван Аверьянов говорит, что востребованность промышленного парка малым и средним бизнесом будет зависеть от цены аренды. «1 млрд руб. инвестиций — сравнительно небольшая сумма для такого проекта,— полагает гос­подин Аверьянов.— Если говорить о производственных помещениях, то их необходимо укомплектовать оборудованием и подключить к коммуникациям. Это и будет основными затратами». Иван Аверьянов отметил, что в прошлом году рассматривал с бизнес-партнерами возможность реализации похожего проекта, но в итоге был сделан вывод о его нерентабельности.

Ирина Суханова