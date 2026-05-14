Губернаторская кузница

Бывший челябинский вице-губернатор Егор Ковальчук назначен врио главы Брянской области. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин, который провел с Егором Ковальчуком рабочую встречу. Ковальчук, последние два года трудившийся в качестве председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР), стал уже вторым выходцем из правительства Челябинской области, которые, проработав определенное время в территориях, присоединенных к России в 2022 году, в итоге стали губернаторами. До господина Ковальчука похожий карьерный трек был на счету Ирины Гехт, которая после работы в Челябинской области некоторое время возглавляла правительство Запорожской области, а в прошлом году стала губернатором Ненецкого автономного округа.



53-летний Егор Ковальчук — уроженец Челябинска, и почти всю карьеру проработал на Южном Урале. У него три высших образования по специальностям «экономика и управление на предприятии в машиностроении», «юриспруденция» и «водоснабжение и водоотведение».

Карьеру начал в 1995 году в Южно-Уральском филиале Машбанка. После десяти лет работы в банковской сфере возглавил МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в Челябинске.

В 2010–2012 годах работал вице-мэром по ЖКХ. В ноябре 2012 года стал министром промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений Челябинской области, в 2014 году возглавил министерство радиационной и экологической безопасности региона в статусе исполняющего обязанности.

В 2015 году переехал в Ханты-Мансийский автономный округ, где получил должность директора департамента ЖКХ и энергетики региона. В марте 2019 года перешел на работу в департамент спецпроектов Минстроя РФ.

В сентябре 2019 года Егор Ковальчук вернулся на работу в правительство Челябинской области в качестве заместителя губернатора. В мае 2023 года депутаты Миасса избрали его главой города.

С июня 2024 года работал в качестве председателя правительства Луганской народной республики.

Является выпускником так называемой школы губернаторов — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Наблюдатели отмечают, что Ковальчук — уже второй выходец из Челябинской области, который после работы в правительстве Южного Урала сначала был направлен в регионы, вошедшие в состав РФ в 2022 году, а после этого получил назначение на пост главы региона.

Первой, проделавшей подобный карьерный путь, стала Ирина Гехт — экс-сенатор Совета Федерации и бывший первый вице-губернатор Челябинской области, которая с мая 2024 года по январь 2025-го возглавляла правительство Запорожской области, а затем в марте 2025 года стала врио губернатора Ненецкого автономного округа, а осенью прошлого года уже полноценно возглавила регион.

Эксперты считают назначение Егора Ковальчука вполне логичным, учитывая его навыки и опыт работы, а также определенную поддержку, которую новоиспеченный глава Брянской области имеет в структурах администрации президента. Однако просто ему на новом месте не будет — Брянская область, по сути, является прифронтовым регионом и постоянно подвергается террористическим атакам со стороны Украины.

«В принципе, назначение Егора Ковальчука вписывается в нынешнюю логику кадровой политики федеральных властей. Он, безусловно, имеет богатый и очень разнообразный опыт муниципальной и государственной службы как в Челябинской области, так и в новых регионах, а также определенный набор личных качеств, позволяющих ему занимать должности такого уровня»,— считает политолог Сергей Зырянов.

«Челябинская область — мощный промышленный регион, с достаточно серьезной управленческой если не школой, то базой, которая формирует у управленцев определенный уровень выучки. Здесь всегда есть крупные проекты, большие цели, масштабные текущие задачи и объемы работы, и в политическом, и в экономическом, и в социальном плане. И понятно, что это приводит к появлению управленцев, которые готовы работать на уровне главы региона. Но в самой области уже есть губернатор. В то же время сложилась определенная практика в кадровой политике, когда отобранных кандидатов сознательно ведут по карьерной лестнице. Особенно если у них есть определенная поддержка на уровне администрации президента. Можно порадоваться за Егора Викторовича Ковальчука, но ему просто не будет — Брянская область сейчас прифронтовой регион. Но опыт работы в ЛНР должен ему помочь»,— подчеркивает социолог, политтехнолог Алексей Ширинкин.

Дмитрий Моргулес