Относительная легкость

В Москве и Московской области доля объектов формата light industrial в общем объеме складского ввода в первом квартале 2026 года сократилась на 9 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 14%. Это связано с высокой базой прошлого года и переносом девелоперами сроков ввода своих проектов. Сейчас спрос на такую недвижимость снижается, что провоцирует снижение арендных ставок. В будущем доля таких складов будет оставаться незначительной.

По итогам января—марта 2026 года доля складов light industrial в общем объеме складского ввода в Москве и Подмосковье сократилась на 9 п. п. год к году, до 14%, следует из исследования CMWP. Похожий тренд фиксируют в Nikoliers: по данным компании, доля объектов в формате light industrial в общем объеме нового строительства за первый квартал текущего года снизилась на 16,5 п. п год к году, до 6,9%. По подсчетам IBC Real Estate, этот показатель за тот же период уменьшился на 21 п. п. год к году, до 8%.

1,04 миллиона квадратных метров составило совокупное предложение объектов light industrial в Москве и Подмосковье в апреле 2026 года, по данным CMWP.

Снижение объясняется эффектом высокой базы: в первом квартале 2025 года на рынке появился один из самых крупных объектов light industrial общей площадью 102 тыс. кв. м, отмечает руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. По его данным, в связи с этим объем ввода складов такого формата по итогам января—марта текущего года сократился на 62% год к году, до 56 тыс. кв. м. При этом строительство классической складской недвижимости за этот же период увеличилось на 41% год к году, до 723 тыс. кв. м, добавляет Евгений Бумагин.

Впрочем, к концу 2026 года объем ввода складов light industrial в Москве и Подмосковье составит 838 тыс. кв. м — это вдвое больше год к году, по данным управляющего партнера Nikoliers Николая Казанского. Это могло бы привести к росту доли таких объектов в общем объеме нового строительства по итогам 2026 года. Тем не менее из-за охлаждения спроса на такую недвижимость ввод многих объектов может быть перенесен на 2027 год, отмечает господин Бумагин.

За январь—март 2026 года было реализовано 80 тыс. кв. м такой недвижимости, что сопоставимо с аналогичным показателем 2025 года, отмечают консультанты. По итогам текущего года, как они ожидают, спрос не продемонстрирует значительных изменений и составит около 200–220 тыс. кв. м.

При этом востребованность объектов light industrial класса А снизилась: многие компании ставят в приоритет выгодную стоимость складских помещений, а не дополнительную инфраструктуру.

Падение спроса коснулось и сегмента классических логопарков: в январе—марте 2026 года объем сделок с такой недвижимостью снизился на 33% год к году, до 691 тыс. кв. м, по данным Евгения Бумагина.

В этих условиях собственники высококлассных складов light industrial были вынуждены снизить ставки аренды, говорят консультанты. По их данным, средняя арендная ставка в таких объектах по итогам первого квартала 2026 года снизилась на 5,4% год к году, до 13,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Егор Дорофеев связывает снижение ставок аренды со стабилизацией этого сегмента после периода пикового роста. Еще одним фактором уменьшения показателя стали скидки, предоставляемые собственниками такой недвижимости.

В будущем доля складов light industrial в общем объеме ввода будет по-прежнему незначительной, ожидает инвестиционный директор УК «Тетис Кэпитал» Андрей Ощепков. Однако эксперт добавляет, что этот показатель может продемонстрировать рост по мере появления на рынке новых проектов в рамках программы комплексного развития территорий.

София Мешкова