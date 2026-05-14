Немецкие мощности отойдут Китаю

Китайский автоконцерн Xpeng планирует купить один из заводов Volkswagen. О переговорах между производителями сообщает Financial Times. Топ-менеджеры из КНР заявляют, что некоторые предприятия VAG «немного устарели» для выпуска их автомобилей, однако компания нуждается в новых мощностях.

Конвейеры Magna Steyr в Австрии, где сейчас производят Xpeng, работают на пределе возможностей. Европейские бренды испытывают трудности с реализацией не только на азиатском, но и на внутреннем рынке. Китайский кроссовер Jaecoo 7 в Великобритании по итогам марта 2026 года вышел на первое место по продажам. От сделки Xpeng и Volkswagen могут выиграть обе стороны, считает автоэксперт Андрей Осипов:

«Если говорить об интересах Xpeng на европейском рынке, они очевидны.

Но заключаются не только в сборке автомобилей — реализовать большие объемы производства в Европе китайцы в ближайшие годы не смогут. Это скорее шаг на перспективу. Речь ведь идет не только о машинах, но и о создании огромного количества БПЛА, которые уже разрабатывают и демонстрируют в Китае. Это и самоуправляемые транспортные средства, и автопилотируемые вертолеты, больше похожие на квадрокоптеры. Наличие производства подобных вещей с точки зрения доступа к технологическим инновациям для них важно.

Китай, конечно, опережает многие страны мира в плане софта. Но когда речь идет о тех же полупроводниках, они обращаются либо к канадским, либо к нидерландским компаниям. Традиционно европейский автопром давно сталкивается с проблемами со сбытом своей продукции. Китай стал крупнейшим мировым рынком, поэтому мощности ЕС уже не столь актуальны. Это выгодно и китайцам, потому что, наладив мелкосерийное производство на территории Евросоюза, они получают определенные привилегии касательно налогов и сертификации своих транспортных средств».

Как сообщает Spiegel, покупку некоторых заводов Volkswagen, а также Mercedes в Германии рассматривает и местный оборонный концерн.

Площадки могут перепрофилировать под выпуск военной техники. При этом в 2025 году представители немецкого холдинга Porsche, который входит в группу VAG, опровергали сообщения СМИ о планах наладить производство танков на фоне убытков. Проблемы сейчас испытывают все автопроизводители, и причины не только в конкуренции с быстро растущими китайскими брендами, отмечает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Это проблемы не конкретно немецких производителей — они такие же примерно, как у японских, корейских и даже у целого ряда американских компаний (в частности, так называемой "большой американской тройки"). Свое влияние оказали и введенные Трампом пошлины. У немецких производителей двигатели, в общем-то, те же, что и у всех. Заводы, которые у них есть на территории США, точно так же зависят от международных цепочек поставок. А налоги распространяются не только на автомобили, но и на автокомпоненты, двигатели, которые производятся за пределами Штатов.

В Европе сейчас набирают популярность гибриды. Но на электрокары тоже по всему миру растет спрос.

Агентство Reuters, в частности, об этом писало. На фоне топливного кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, мы видим, что тот же Mercedes, наоборот, развивает модельный ряд так называемых батарейных электрокаров. Не так давно они запустили серийное производство C-Class нового поколения».

Сегодня стало известно, что японский автопроизводитель Honda по итогам 2025 года впервые за 70 лет зафиксировал операционный убыток. В компании это связали с развитием электротранспорта. Общие потери и расходы на это направление составили почти $10 млрд.

