На возведение детской художественной школы в белгородском Губкине добавят 91 млн

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» объявило электронный аукцион на четвертый этап строительства детской художественной школы в Губкине Белгородской области. Начальная цена контракта составляет почти 91 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен завершить устройство кровли, выполнить монтаж трансформируемых перегородок и ограждений лестниц, провести внутреннюю отделку помещений первого и второго этажей, смонтировать вытяжную и противодымную вентиляцию, систему кондиционирования, локальную вычислительную сеть и телефонию, установить пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией, выполнить поставку, монтаж и пусконаладку лифта, а также оборудовать систему музыкального озвучивания здания. Завершить работы необходимо до 15 сентября. Гарантийный срок составляет пять лет.

Заявки на аукцион принимаются до 20 мая, итоги подведут 22-го. Финансирование осуществляется за счет муниципального бюджета.

По данным портала госзакупок, строительство детской художественной школы в Губкине ведется с 2023 года. Соглашения на предыдущие три этапа на общую сумму 505,8 млн руб. заключались с местным индивидуальным предпринимателем Дмитрием Сапрыкиным. Однако контракт на первую очередь строительства, заключенный почти за 90 млн руб., был расторгнут по соглашению сторон в октябре 2024 года «в связи с уменьшением объемов работ». При этом стоимость исполненных господином Сапрыкиным обязательств составила 87,9 млн руб.

