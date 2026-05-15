Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: коллекции одежды, новые средства красоты, важные партнерства и яркие начинания.

Clarins включает холод

Косметическая компания Clarins выпустила капсульную летнюю коллекцию макияжа «Льдинки лета». В этом году она вдохновлена криотехнологиями, в нее вошли два средства для губ с ментолом и эфирным маслом полевой мяты в составе: блеск для губ Lip Comfort Oil и бальзам для губ на основе масел Lip Oil Balm. Важно, что и футляры средств оформлены в стиле «крио» — они голубого цвета с металлизированными деталями.

12 Storeez делится счастьем

Вышла новая история бренда 12 Storeez «Знакомое счастье», посвященная летним месяцам. Она создавалась с новой героиней — ею стала телеведущая Юлия Высоцкая. Юлия примерила расслабленные образы в спокойной цветовой палитре: свободный деним, легкие рубашки и хлопковые топы для отдыха за городом. Платье из тонкого льна, невесомые балетки, замшевые кеды — все для комфорта и ощущения слияния с летом.

La Roche-Posay зовет на диагностику

25 мая в России в 19-й раз пройдет День диагностики меланомы для профилактики и раннего выявления злокачественной опухоли кожи. По статистике, ежегодно в России диагностируется до 12 тыс. новых случаев заболевания меланомой. Среди факторов, способствующих ежегодному росту заболеваемости,— ухудшение экологической ситуации и увеличение проницаемости атмосферы для вредных УФ-лучей, активное посещение солярия, мода на загар и, как следствие, длительное пребывание на солнце без санскринов или использование средств с низким SPF-фактором. День диагностики пройдет при поддержке французской дерматологической лаборатории La Roche-Posay с участием более 1500 дерматологов из 150 российских городов.

Lamoda рассказывает про моду

Российская модная ритейл-платформа Lamoda представила второй сезон подкаста «Мода — off the record» в формате экспертного диалога о модном бизнесе без купюр. Новый сезон сосредоточится на ключевых моментах и возможностях модного рынка: от маркетинга и дистрибуции до продуктовых стратегий, работы с ценой и лояльностью, а также влиянии технологий на развитие индустрии. Ведущей выступит Ольга Циос, директор по маркетингу Lamoda.

Baon отмечает день рождения

Российский бренд одежды Baon отмечает свое 34-летие и объявляет о переходе к концепции smart casual и всесезонного комфорта. В честь дня рождения выпущена кураторская капсула из 34 абсолютных бестселлеров марки. Также новый этап развития бренда отражен в весенне-летней коллекции 2026 года «Связующая нить», где фокус сделан на премиальный смесовый лен, долговечный трикотаж и комфортный деним.

Ирина Кириенко