Официальные курсы валют ЦБ на 15 мая
|Австралийский доллар
|53,0839
|Английский фунт
|98,8394
|Белорусский рубль
|26,4067
|Гонконгский доллар*
|93,3604
|Дирхам ОАЭ
|19,9152
|Доллар США
|73,1385
|Евро
|86,2899
|Индийская рупия**
|76,3825
|Казахстанский тенге**
|15,6402
|Канадский доллар
|53,3741
|Китайский юань
|10,7855
|СДР
|100,3694
|Сингапурский доллар
|57,4491
|Турецкая лира*
|16,1199
|Украинская гривна*
|16,6387
|Шведская крона*
|78,4991
|Швейцарский франк
|93,5036
|Японская иена**
|46,3342
*За 10. **За 100.