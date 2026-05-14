Выпускник Пермского политеха стал замминистра обороны

Дмитрий Щербинин, назначенный на минувшей неделе заместителем министра обороны РФ, является выпускником ПНИПУ. Как сообщает пресс-служба вуза, он закончил его с отличием в 2003 году. С 1999 по 2005 год работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в дальнейшем до 2017-го в коммерческих структурах в сфере информационных технологий. После Дмитрий Щербини возглавлял департамент технологического развития технологического развития и цифровой экономики в экспертном управлении при администрации президента. Затем был замруководителя секретариата первого вице-премьера.

Карьеру в Минобороны он начал с должности советника руководителя этого ведомства. В 2025 году Дмитрий Щербинин был назначен начальником главного управления цифрового и технологического развития министерства. В должности заместителя министра господин Щербинин будет курировать цифровую трансформацию военного ведомства и создание единой цифровой среды. Перед ним поставлена задача по внедрению на тактическом уровне новой системы ситуационной осведомленности и поддержки принятия решений командирами «СВОД».