Воронежское «Агроэко» получило высокий статус в Национальном ЭКГ-рейтинге

Группа компаний «Агроэко» стала лидером Национального ЭКГ-рейтинга в категории «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». Холдинг получил высшую оценку AAA (статус «Лидер»), суммарно набрав 108 баллов. Как отмечают составители рейтинга, компания продемонстрировала стабильные показатели по всем трём каналам оценки и подтвердила зрелость бизнес-модели.

Методология рейтинга основана на данных Федеральной налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Росфинмониторинга, Казначейства, Федеральной службы судебных приставов и Министерства юстиции России. Всего используется 47 показателей, сгруппированных по трём направлениям. Блок «Экология» оценивает воздействие на окружающую среду и реализацию экологических проектов. «Кадры» учитывают размеры заработных плат, социальные программы и благотворительные проекты. «Государство» анализирует финансовую устойчивость, налоговую историю и социальное инвестирование в регионах присутствия.

Результаты индекса деловой репутации имеют практическое применение. Органы власти учитывают их при осуществлении закупок, распределении мер государственной поддержки и сокращении сроков прохождения административных процедур.

По мнению председателя Совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимира Маслова, высокий результат в ЭКГ-рейтинге — «не просто признание наших заслуг в реализации ESG-повестки. Это ещё и своего рода «знак качества» для партнёров, государства и потенциальных соискателей, который свидетельствует о прозрачности и ответственности нашего бизнеса, готовности к долгосрочному сотрудничеству, основанному на принципах честности и созидания».