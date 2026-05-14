В Ставропольском крае погиб парашютист

Южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели парашютиста в Шпаковском районе Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется в сообщении, 14 мая мужчина погиб, совершая спортивно-тренировочный прыжок с воздушного судна, которое взлетало с посадочной площадки «Русская». «Ставропольской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и в сфере образовательной деятельности. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева