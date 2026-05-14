Петербуржцам показали облик нового ЖК на месте офицерской казармы

Согласован архитектурно-градостроительный облик жилого дома с подземной автостоянкой, который планируется построить в Подъездном переулке, 18. Застройщиком выступает ООО «Новые кварталы», проект разработало ООО «Бюро СПб». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

На этом месте расположена офицерская казарма 1-й Учебной автомобильной роты начала XX века. Ее собираются снести ради ЖК

Фото: Пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Фасады будут отделаны лицевым кирпичом, штукатуркой и природным нешлифованным камнем — материалами, традиционными для этого района. Кровлю выполнят из металла. Для сохранения стилистического единства уличной застройки предусмотрены скатные кровли, а также горизонтальные и вертикальные членения фасада: карнизы, рустовка, пилястры и лопатки.

Встроенные помещения на первом этаже (магазины, фитнес-клуб, общедомовые зоны) получат увеличенную высоту. На прилегающей территории появятся открытые автостоянки, места для хранения велосипедов, площадки для отдыха и озеленение.

Отметим, что на этом месте расположена офицерская казарма 1-й Учебной автомобильной роты начала XX века. Ее собираются снести ради ЖК. Как писали СМИ, казарма была построена в 1911 году по проекту архитектора Ивана Балбашевского. По закону снос дореволюционных зданий в этой части Петербурга запрещен. Однако в какой-то момент в годе изменилась цифра, и теперь служебные постройки официально датируются 1921-м. Это дало КГИОПу формальную возможность согласовать снос.

Карина Дроздецкая