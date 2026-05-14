Коэффициент рождаемости у нижегородок вырос на 2% за четыре месяца

Нижегородская область заняла первое место в России по приросту суммарного коэффициента рождаемости (СКР) за четыре месяца 2026 года, сообщил губернатор Глеб Никитин. Этот показатель вырос с 1,279 в декабре 2025 года до 1,333 в марте текущего года.

СКР — это среднее число детей, рожденных одной женщиной за репродуктивный период жизни.

Как сообщили в региональном правительстве со ссылкой на данные Росстата, за четыре месяца 2026 года прирост СКР в Нижегородской области составил 2%. Вторым регионом Приволжского федерального округа, где зафиксирован прирост, стала Марий Эл (+0,15%). Высокий прирост также произошел в Рязанской области — на 1,86%.

Нижегородское минсоцполитики подсчитало, что после запуска региональных мер поддержки семей с детьми «Основа» в июле 2025 года СКР вырос в регионе на 5,79%. Прирост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей с июля 2025 года составил 10,51%.

«Устойчивая положительная динамика СКР показывает реальное изменение отношения жителей региона к родительству. Повышение коэффициента на фоне сложившихся социальных вызовов — это подтверждение эффективности региональной программы повышения рождаемости. Мы формируем стратегический задел на долгосрочную перспективу, создаем условия для осознанных решений пар о рождении детей без ожидания быстрого статистического эффекта»,— прокомментировал Глеб Никитин.

Галина Шамберина