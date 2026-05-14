Александровский округ Прикамья возглавит муж бывшей главы Ольги Белобаржевской

Главой Александровского округа Пермского края избран бывший первый заместитель руководителя муниципалитета Владимир Белобаржевский. К исполнению обязанностей он приступит с 15 мая. Господин Белобаржевский — муж Ольги Белобаржевской, которая с 2021 года и до декабря прошлого занимала пост главы округа.

В конце 2025 года Александровский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о прекращении полномочий госпожи Белобаржевской «в связи с утратой доверия». Прокуратура пояснила, что чиновница проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, из-за чего у нее возник конфликт интересов. После ухода господина Белобаржевского с муниципальной службы она вышла за него замуж.

До вступления решения суда в законную силу местная дума прекратила полномочия главы с формулировкой «по собственному желанию». Оспорить решение первой инстанции в Пермском краевом суде бывшая глава не смогла.

Анастасия Леонтьева, Пермь