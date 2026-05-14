5 тысяч человек лишились домов из-за столкновений вооруженных банд на Гаити

В результате продолжающихся столкновений между вооруженными бандами на Гаити около 5300 человек лишились своих домов за три дня. Об этом сообщает Le Monde.

Столкновения происходят в северных районах Порт-о-Пренса, столицы Гаити. По словам правозащитника Пьера Фрицнеля, бандиты грабили и поджигали жилые дома, школы и магазины. Война группировок привела к тому, что работу прекратили один из медицинских центров и больницы организации «Врачи без границ».

Гражданская война на Гаити продолжается с 2021 года. Бандиты захватили большую часть столицы Порт-о-Пренс, а также некоторые центральные районы Гаити. По данным ООН, в результате их действий в период с марта 2025 года по январь 2026 года на Гаити погибло более 5500 человек, ранено около 2600. Всего же с 2021 года зарегистрировано около 20 тыс. смертей в результате действий бандитов.

Елизавета Труфанова