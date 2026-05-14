Жителя Ставрополья осудили за оскорбление по национальному признаку

В Красногвардейском округе Ставропольского края суд признал местного жителя виновным в действиях, направленных на возбуждение ненависти по признакам национальности, совершенные с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в январе 2025 года в селе Привольном на станции техобслуживания фигурант вступил в конфликт с мужчиной, а затем оскорбил его понациональному признаку, направив в голову оппонента предмет, похожий на пистолет. «С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева