18-летний студент из Воронежа получил шесть лет за участие в терорганизации

Второй Западный окружной военный суд признал виновным 18-летнего жителя Воронежа, студента-первокурсника Ярослава Коптилова в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и прохождении обучения для осуществления противоправной деятельности (ст. 205.3 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Путем частичного сложения его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 40 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что Коптилов с марта 2022 года по апрель 2025-го, зная из открытых источников о запрете в РФ террористических организаций «Колумбайн» и «М.К.У.», разделял их идеологию вооруженного нападения на образовательные учреждения и места массового скопления лиц (включая лиц неславянской внешности). Воронежец изучал способы совершения таких преступлений, покупал оружие и компоненты взрывчатых веществ, осваивал инструкции по их самостоятельному изготовлению.

В переписке в мессенджере Коптилов называл себя сторонником указанных организаций, одобрял действия их участников, высказывал намерения купить травматическое оружие, совершить подрыв зданий и убийства школьников. Коптилов приобрел и изготовил ножи, лезвия, электрошокеры, кастеты, зажигательную массу из спичечных головок. Он прошел онлайн-обучение по обращению с оружием, взрывчаткой, отравляющими веществами и огнеопасными смесями, делал записи в тетрадях и сохранял материалы в Telegram, пересылая их другим для демонстрации своей осведомленности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В конце апреля стало известно, что Верховный суд РФ оставил в силе 15-летний приговор бывшему студенту орловского техникума за диверсию.

Кабира Гасанова