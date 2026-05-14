Госдума отклонила законопроект о фиксации средней скорости с помощью камер

Госдума отклонила проект поправок к КоАП, разрешающий регионам проводить эксперименты по фиксации средней скорости (с последующим вынесением штрафов) между двумя или несколькими камерами. Соответствующий законопроект ранее предложила Вологодская область.

Практика наказания за превышение средней скорости существовала до 2021 года. ГИБДД перестала штрафовать за это нарушение после решения Верховного суда, который указал, что место и время совершения нарушения должны быть определены конкретно — нельзя указывать в штрафном постановлении неопределенный участок. Юридически этот вопрос никак не урегулирован.

Отдельные субъекты федерации пытаются вернуть практику собственными силами. Вологодская область в июле 2025 года предложила через поправки к КоАП провести «правовой эксперимент» по фиксации средней скорости, в ходе которого штраф будет выноситься по месту расположения последней на участке камеры. Инициативу поддержали заксобрания Астраханской области и Республики Коми.

Выступая в Госдуме, депутат Никита Румянцев (ЕР) пояснил, что принятие закона может привести к дополнительным расходам на установку новых дорожных комплексов. Если закон примут, отметил он, то в одном регионе штрафы за среднюю скорость будут выносить, а в соседнем — нет: это противоречит принципу равенства перед законом. В заключении думский комитет по госстроительству напомнил, что понятие «средняя скорость» (и требования к ее соблюдению) в ПДД не установлено — КоАП не может устанавливать ответственность за нарушение не существующих правил. Минтранс ранее планировал разработать поправки правила, но документа так и не вышло. В МВД заявляли, что до корректировки правил штрафы возвращать нельзя. С инициативами о возвращении штрафов за среднюю скорость ранее выступали власти Московской области, Татарстана и ЯНАО, но они поддержаны не были.

