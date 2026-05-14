В торгах на право КРТ в Октябрьском районе Новосибирска участвуют две компании

Аукцион мэрии Новосибирска на право комплексного развития территории площадью 60,5 тыс. кв. м в границах улиц Кошурникова, Добролюбова и Стофато в Октябрьском районе вызвал интерес у двух строительных компаний: ООО СЗ «Нова-Капитал» (входит в группу F1) и ООО СЗ «ТАК. Стофато» (входит в ООО «Так»). Начальная цена лота — 153,8 млн руб., итоги подведут 15 мая.

Проект является крупнейшим в городе по объему расселяемого ветхого и аварийного жилья: под снос пойдет 41 дом. Победителю предстоит не только построить новое жилье общей площадью до 204 тыс. кв. м, но и выполнить ряд социальных обязательств: возвести новый детский сад на 160 мест или реконструировать существующий с последующим увеличением вместимости — со 115 до 275 мест, построить нежилые помещения для размещения участкового пункта полиции и автомобильную дорогу по ул. Стофато.

Все объекты инфраструктуры после ввода в эксплуатацию будут переданы в муниципальную собственность. Срок реализации проекта — до 2034 года включительно.

Лолита Белова