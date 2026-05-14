В Оренбуржье приступили к съемкам документального фильма об образовательном туризме

В Оренбургской области начались съемки документального фильма, который посвящен развитию образовательного туризма в регионе. Проект реализуют СОНО «Обрсоюз» (Союз участников отношений в сфере образования) совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) в рамках Всероссийского конкурса «Сквозные образовательные траектории» (СОТ). Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

В экспедиции команда «Обрсоюза» познакомится с деятельностью образовательных учреждений, встретится с представителями профильного министерства, а также с участниками образовательных программ. Результатом станет документальная лента, «которая раскроет весь спектр возможностей образовательного туризма в регионе». Фильм разместят для просмотра на интернет-площадках.

«В рамках наших региональных выездов мы создаем цикл образовательных фильмов, которые раскрывают уникальные стратегии развития и ключевые достижения образовательных организаций. Это живой диалог, в котором педагоги и руководители делятся передовым опытом в масштабах всей России», — рассказала автор идеи фильма, руководитель образовательных проектов «Обрсоюза» Наталья Мишина.

Руфия Кутляева