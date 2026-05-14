Трем российским регионам направят 2 млрд руб. на восстановление дорог после паводка

Около 1,8 млрд руб. направят на восстановление автомобильных дорог после паводка в Забайкальском крае, Омской и Оренбургской областях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Господин Мишустин отметил, что от паводка пострадали трассы регионального, межмуниципального и местного значения, которыми пользуются практически круглосуточно. «Транспортная инфраструктура оказывает большое влияние на экономику, комфорт и безопасность граждан»,— подчеркнул он.

Премьер поручил Минтрансу своевременно довести средства до регионов и проследить за тем, чтобы ремонт дорог соответствовал всем нормативным требованиям.

По словам Михаила Мишустина, ранее правительство уже направило в три региона средства для компенсации расходов на восстановление или ремонт жилья. Он напомнил, что президент Владимир Путин призывал в случае подобных чрезвычайных ситуаций обязательно помогать регионам.

В марте в Омской области ввели режим повышенной готовности для предупреждения паводка. По данным регионального ГУ МЧС России на 13 мая, в области подтопленными оставались девять приусадебных участков в трех населенных пунктах и один низководный мост.