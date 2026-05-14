Цифровая связь перебила операторов

Почти каждая десятая сим-карта в России принадлежит виртуальному оператору. Речь идет о компаниях, которые не строят собственные сети, а работают на инфраструктуре крупных игроков рынка. Чаще всего это банковские или цифровые экосистемы, например, «СберМобайл» или «Т-Мобайл».

По данным TelecomDaily, число таких абонентов к началу 2026 года достигло 25,5 млн, что в полтора раза больше, чем годом ранее. При этом абонентские базы «большой четверки» почти перестали расти. Во многом спрос на цифровых операторов связан с агрессивной ценовой политикой и дешевыми тарифами, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков:

«D России в настоящий момент 270 млн сим-карт, и подавляющее большинство из них — это все-таки микрочипы крупнейших операторов "большой четверки".

Виртуальные операторы в основной массе — это низкосегментированные варианты подключения. ARPU того же, допустим, "СберМобайла", по сути, отдельным бизнесом это назвать невозможно. Он проходит вкупе с экосистемными продуктами. Но здесь нужно понимать, что при росте цен люди ищут варианты, которые позволят им делать более выгодные заказы.

В той синергии, которая есть у банковских MVNO, крупные операторы работать не смогут — это просто убыточный процесс. Средний ARPU в банковских структурах ниже, чем у операторов федеральной четверки игроков. Не может тариф у оператора ARPU стоить 130-140 руб., как у того же "Сбера". Более того, как правило, виртуальная карта — все-таки не первая, то есть в любом случае абонент остается у оператора. Да, конечно, кто-то теряет, кто-то находит. Но это рынок».

Крупнейшим виртуальным оператором в стране остается Yota — на нее приходится более 40% рынка.

Еще почти половину всех пользователей обслуживают мобильные проекты крупных банков. Партнер аналитического агентства ComNews Research Леонид Коник пояснил “Ъ FM”, почему именно они оказались самым быстрорастущим сегментом:

«Банк на самом деле не зарабатывает на сотовой связи. Его интерес заключается в том, чтобы контролировать транзакции абонента, отчасти делать их более безопасными, отчасти действительно отслеживать физическую сотовую связь, через которую пользователь управляет приложением. Кроме того, любой банк рассылает огромное количество авторизационных SMS для подтверждения транзакций и других действий.

Если у банка нет своего сотового оператора, он вынужден платить за такие SMS, пользоваться специальным сервис-провайдером оператора "большой четверки". Стоит одна такая SMS 3-4 руб. Для среднекрупного банка эти деньги выливаются в сотни миллионов рублей в год, если не в миллиарды. При наличии карманного виртуального оператора эти сообщения достаются бесплатно. Поэтому тарифы у банковских операторов существенно ниже, чем у сетевых, хотя это кажется абсурдом».

Впрочем, рост виртуальных операторов — это не только российская история. Во многих странах их доля на рынке уже давно измеряется десятками процентов, отмечает гендиректор компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов:

«Виртуальный оператор — это безусловный тренд не только в России, но и в мире.

Такие компании существуют давно. Например, на европейских рынках их доля составляет около 20%. То есть российским игрокам еще есть куда стремиться — потенциал у сферы большой. Виртуальные сим-карты уже начали отбирать клиентов у физических с 2025 года. Операторы и сами начали снижать цены, ввязавшись в эту войну, и в результате страдают и от потери абонентов, и от краткосрочных выигрышей по сравнению со своими основными конкурентами.

В итоге ситуация очень непростая, и дальше она, конечно, будет ухудшаться. Мы видим, что новые виртуальные операторы, банковские в первую очередь, показывают готовность набирать абонентов. Для крупных игроков рынка виртуальные операторы стали джинном, которого они сами выпустили из бутылки. Отчисления от виртуальных операторов — это и источник выручки, и инструмент конкурентной борьбы. Так что здесь всегда палка о двух концах».

По прогнозу TelecomDaily, уже в 2025 году число абонентов виртуальных операторов увеличится еще на 20% и превысит 31 млн.

Андрей Дубков