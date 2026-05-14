В этом году на KazanForum впервые выбрали четырех победителей IT Park Global Go-To-Market Program, которые отправятся в бизнес-миссию в Катар, сообщила пресс-служба Минцифры республики.

На KazanForum выбрали IT-проекты для выхода на рынки стран Востока

Участники представили проекты в сферах спортивных, туристических, event- и исламских финансовых технологий. Они получат поддержку в продвижении своих решений на рынках Ближнего Востока, Азии и Африки. Участникам помогут адаптировать продукты для зарубежных клиентов, наладить контакты с партнерами и запустить пилотные проекты.

Программу организовали Минцифры Татарстана, ИТ-парк и лаборатория Your Needs.

