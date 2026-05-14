Концессионер Обхода Тольятти отозвал иск к Счетной палате на 14,3 млрд рублей

Прекращено производство по делу, связанному со спором о возврате 14,3 млрд рублей за строительство трассы Обход Тольятти. АО «Концессионная компания "Обход Тольятти"», которое строило дорогу, отказалось от иска к Счетной палате РФ. Решение принял Арбитражный суд Москвы. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Компания, построившая и эксплуатирующая одноименную платную трассу в Самарской области по концессии с региональным правительством, оспаривала представление контрольного ведомства о возврате в федеральную казну 14,3 млрд рублей. Аудиторы сочли, что концессионер необоснованно получил эту сумму в качестве возмещения НДС по затратам, которые уже были профинансированы за счет бюджетных инвестиций. Общая стоимость объекта составила 140,35 млрд рублей, из которых 96 млрд рублей компания получила из федерального бюджета в качестве капитального гранта.

Процесс был связан с другим разбирательством, проходившим в Арбитражном суде Самарской области, где региональный минтранс оспаривал представление Управления Федерального казначейства (УФК) о возврате в федеральный бюджет 3,25 млрд рублей. Эта сумма, как следует из материалов дела, является НДС в составе увеличения стоимости строительства трассы на 19,5 млрд рублей. Деньги были выделены из федеральной казны в 2022 году из-за резкого роста цен на стройматериалы и необходимости корректировки контрактов. Всего концессионер заявил к возмещению НДС за период с 2021 года по июль 2024 года 20,9 млрд рублей.

На время разбирательства в арбитраже Москвы процесс в Самаре был приостановлен, так как оказалось, что требуемые УФК от минтранса 3,25 млрд рублей входят в 14,3 млрд рублей, которые Счетная палата обязала вернуть напрямую концессионера. Участники процесса (компания и правительство Самарской области) ходатайствовали о приостановке, опасаясь двойного взыскания в случае проигрыша в обоих процессах. УФК настаивало на продолжении разбирательства, указывая, что предметы споров различны, однако суд отклонил доводы ведомства.

После отказа концессионера от иска к Счетной палате РФ процесс между региональным минтрансом и казначейством в Самарской области может быть возобновлен.

Движение по платной трассе «Обход Тольятти» открылось 16 июля 2024 года. Объект включает четырехполосный мост через Волгу и несколько развязок.

Георгий Портнов