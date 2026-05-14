Экс-игрок итальянских футбольных клубов возглавил астраханский «Волгарь»

Главным тренером астраханского ФК «Волгарь» стал Игорь Колыванов. О его назначении сообщил глава региона Игорь Бабушкин в Telegram.

Игорь Колыванов будет готовить "Волгарь" к стыковым матчам и борьбе за высокие места

Фото: ФК «Волгарь»

Игорь Колыванов известен выступлениями за столичное «Динамо», итальянские клубы «Фоджа» и «Болонья», а также сборные СССР, СНГ и России. «Это единственный в нашей стране человек, который одержал победы в чемпионате Европы и как футболист, и как тренер», — отметил губернатор.

После завершения карьеры игрока господин Колыванов тренировал молодежную и юношескую сборные России, после этого — московское «Торпедо» и «Уфу». Башкирский клуб под его руководством вышел в российскую Премьер-лигу. Также в активе тренера работа в ереванском «Арарате» и ивановском «Текстильщике».

«Наша команда сегодня в непростой ситуации относительно турнирной таблицы, и главная цель сейчас — попасть в стыковые матчи. Но, конечно, основная задача — сформировать действительно боевую команду, которая сможет бороться за высокие места и радовать своей игрой болельщиков», — выразил надежду глава региона.

Сейчас астраханский футбольный клуб «Волгарь» занимает 2-е место в турнирной таблице LEON Второй лиги 25/26 (дивизион А, группа «Золото», второй этап).

Марина Окорокова