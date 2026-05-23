Элис плюс Шерил

В марте они отметили 50-летие супружеской жизни. В мае юбилей у жены. Казалось бы, что в этом удивительного? А то, что речь идет о представителях профессии, в которой подобные браки встречаются исключительно редко. Они — рок-музыканты. Шерил и Элис Купер.

Текст: Алексей Алексеев

А кто такая Алиса Купер? Шерил Годдард танцевала с раннего детства. Родители отдали ее в балетную школу, но в 16-летнем возрасте она сменила профиль и стала танцевать джаз. Ей было 18, она училась в калифорнийском Ситрус-колледже, когда произошло событие, изменившее ее судьбу. Однажды на доске объявлений в колледже она увидела рекламу кастинга танцоров для участия в шоу Alice Cooper. Две мужские и две женские вакансии. Девушка хорошо разбиралась в классической музыке, а из популярной знала разве что The Beatles. Поэтому ее первая реакция была такой: «Алиса Купер? А кто она такая?» Alice в англоязычных странах — женское имя. Самая известная его обладательница — кэрролловская Алиса в Стране чудес. В 1968 году рок-группа Nazz решила переименоваться — из-за того, что нашлась еще одна группа с таким названием. Популярная (но не правдивая) рок-легенда гласит, что новое имя выдала уиджа — доска для спиритических сеансов с нанесенными на нее буквами алфавита, цифрами от 0 до 9, словами «да» и «нет» и со специальным указателем. На дополнительный вопрос «А кто это — Alice Cooper?» доска (или дух ведьмы Элис Купер, сожженной в XVI не то в XVII веке) якобы ответила: «Это Винсент Фурнье», то есть назвала имя солиста группы. На самом деле, и это подтверждает сам бывший Винсент Фурнье, новое имя группы подобрали так, чтобы оно контрастировало с ее имиджем. Имя «Элис Купер» должно было вызывать у публики ассоциации с маленькой девочкой или чьей-то тетушкой, в общем, с чем-то милым и пушистым. Это должно было создавать резкий контраст со сценическим образом группы, игравшей шок-рок и творившей театрализованный кошмар. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элис Купер, солист группы Alice Cooper, на сцене парижского театрально-концертного зала Espace Pierre Cardin, 1971

Фото: Christian Rose / Roger-Viollet / AFP Почему же Фурнье бывший? Потому что публика зачем-то решила, что Элис Купер — имя солиста. И Фурнье сменил надпись в удостоверении личности. «Алиса в Стране чудес» как утопия абсурда В 1974 году группа Alice Cooper распалась, а Элис Купер стал выступать с другими музыкантами, но имя оставил. В 1975-м он приступил к подготовке концертного тура в поддержку первого сольного альбома «Welcome To My Nightmare» («Добро пожаловать в мой кошмар»). Более 60 городов США, Канады, Европы, Австралии и Новой Зеландии. Телепередача по итогам тура. Контракт на полтора года для двух танцовщиц выглядел весьма привлекательно. В общем-то, неудивительно, что на две вакансии танцовщиц претендовало около 3 тыс. девушек. Шерил Годдард вытащила свой счастливый билет. Ее приняли.

Бывшая Сюжет шоу, куда нанимали танцовщиц, был таким. Мальчику по имени Стивен снится кошмарный сон. В этом сне звучат как хиты группы Alice Cooper, так и песни из нового альбома Элиса Купера. Сложные декорации, необычные костюмы и грим музыкантов и танцоров. Ожившие «кошмары» — танцующие скелеты, безликий демон, трехметровый циклоп, громадные пауки — иллюстрация к песне «Black Widow» («Черная вдова»). В сценические эффекты была вложена громадная сумма — $500 тыс. (примерно соответствует современным $3 млн). На многих концертах в США в качестве специального гостя на сцену выходила сама Сюзи Кватро. Успех тура был ошеломительным. 2 апреля в газете The Chicago Tribune появилась реклама концерта Элиса Купера, состоявшегося днем раньше, со штампом поверх: «Все билеты проданы. Спасибо, Чикаго!» В Детройте 17 тыс. билетов были раскуплены за час. Пришлось добавить еще один концерт. Аншлаги были скорее нормой, чем исключением. 18 апреля в Голливуде, пригороде Майами, штат Флорида, какой-то мерзавец направил автомобиль на толпу людей, возвращавшихся с концерта. Погибла 15-летняя девушка, семь человек получили ранения. В апреле поползли слухи о том, что Элис Купер и его подруга Синтия «Синди» Лэнг собираются пожениться на стадионе «Луизиана Супердоум», который должен открыться в августе. Синди Лэнг познакомилась с тогда еще Винсентом Фурье в Детройте в 1967-м. Из интервью Синди Лэнг Энди Уорхолу, декабрь 1973 года: «У.: Какие у вас отношения с Элисом? С: Мы лучшие друзья... и мы влюблены... и это здорово. У.: Что в тебе есть такого, что нравится Элису? С.: Не знаю, тебе придется спросить у него. У.: Что тебе нравится в Элисе? С.: То, что он всегда все контролирует. За семь лет, что мы вместе, я ни разу не видела, чтобы он терял контроль. За семь лет у нас ни разу не было ссор, и он ни разу меня не утомил. У.: Помнишь ваше первое свидание? С.: Конечно. Он спросил меня, какой у меня знак зодиака. У.: Куда вы пошли на первое свидание? С.: Мы пошли в ночной кинотеатр в центре Детройта, где показывали три фильма про мотоциклистов. У.: Когда вы лежите в постели в объятиях друг друга, ты называешь Элиса Элисом? С.: Да. Я всегда называла его Элисом. Он был Элисом, сколько я его знаю. У.: Какую музыку вы слушаете дома? С.: Я слушаю все подряд. Элис слушает исключительно Джона Барри. Он написал музыку к фильму "Голдфингер", к фильмам о Джеймсе Бонде и к телесериалам, например, "Я шпионю". У.: Слушает ли Элис когда-нибудь свою собственную музыку? С.: Нет. А мне даже не нравится его музыка. У.: Он держит свои пластинки на полке? С.: Они валяются где-то в куче, до них нужно докопаться». В начале турне «Welcome To My Nightmare» газеты писали о Синди Лэнг так: «Синди — миниатюрная, невероятно красивая брюнетка, которая в прошлом году была лицом косметической линии Charlie компании Revlon. Окружение Купера притягивает необычайно большое количество привлекательных и экзотических женщин. Хотя Элис, похоже, верен ей, Синди старается держаться поближе к нему во время гастрольных поездок». Слухи о скором вступлении в брак опровергли оба. Купер заявил, что это неправда и что они с Синди вполне довольны существующим положением дел. Лэнг сказала: «Мы вместе уже шесть лет. Не думаю, что мы хотим перемен».

В свободное от кошмаров время Гастрольный тур продолжался. Июнь. Бейкерсфилд, штат Калифорния. Лас-Вегас, штат Невада. Управление по туризму и организации конференций Лас-Вегаса заявляет, что Элис Купер получит разрешение на выступление лишь в том случае, если на сцене не будет кур, а он сам «воздержится от повешения на веревке». Концерта в Лас-Вегасе не было. Де-Мойн, Айова. Ограблен музыкальный магазин. Украдены $1400 и билеты на концерт Элиса Купера. Ванкувер, провинция Британская Колумбия. Элис Купер, гоняясь за «кошмарами», упал со сцены, сломал шесть ребер и получил сотрясение мозга. 40 минут он приходил в себя в гримерке, после чего продолжил шоу. И только после концерта отправился в больницу, где ему наложили 15 швов. Вопреки советам врачей, он попытался отыграть следующий концерт, в Эдмонтоне, но на 35-й минуте выступления потерял сознание. Зрителям был предложен возврат денег за билеты. Желающих не нашлось. В июле газеты продолжают распространять слухи о скорой свадьбе Элиса и Синди. В августе из-за неисправности проводки сгорел дотла дом Купера в Беверли-Хиллз (год спустя дом был отстроен заново). Открылся стадион «Луизиана Супердоум». Никакой свадьбы не было. А было вот что. Как вспоминала Шерил, в первый день репетиций будущего шоу она впервые увидела Элиса Купера. Они друг другу не понравились. Еще одно раннее воспоминание: «В первый раз, когда я прикоснулась к Элису, я сделала ему больно. Он сказал мне больше никогда к нему не прикасаться. Я просто учила его растяжке». У Шерил в то время был партнер, Элис был с Синди Лэнг. У Шерил с Синди были хорошие отношения. Но однажды вечером участники турне собрались в гостиничном номере Купера. Ели пиццу, смотрели фильмы ужасов. Шерил заболталась с Элисом и не заметила, что все остальные ушли из номера. Было три часа ночи. Телевизор показывал фильм про Годзиллу. Шерил встала, чтобы тоже уйти. Элис попросил поцеловать его перед сном. И она его поцеловала. Более страстно, чем он ожидал. Так начался их роман. В ноябре в газетах появились сообщения о том, что Элис Купер официально расстался с Синтией Лэнг и намерен оставить ей квартиру в Нью-Йорке, дом в Лос-Анджелесе и заплатить $100 тыс. Ей это предложение показалось унизительно малым. Намеченные на ноябрь концерты Элиса Купера в Австралии и Новой Зеландии не состоялись: еще в апреле власти страны объявили о запрете гастролей. Министр труда и иммиграции Австралии Клайд Кэмерон комментировал: «Я не позволю дегенерату, способному оказывать сильное влияние на еще не созревшую молодежь, въехать в страну и устраивать здесь подобные представления». В сентябре запрет был снят, но Купер уже вычеркнул Австралию из своего гастрольного графика. Когда Элис делал Шерил предложение, это было похоже на шоу. Полвека спустя в интервью журналу Hello! она рассказывала об этом так: «Я принимала душ, и он вошел в ванную, когда я была в душе. Я завернулась в полотенце, волосы собрала в тюрбан из белого полотенца, отодвинула занавеску, а он сидел на унитазе с опущенной крышкой, полностью одетый, и выглядел очень подавленным. Я могла думать только об одном: "Мои родители умерли?" Он даже не смотрел на меня! А теперь представьте: я в полотенце и тюрбане сижу у него на коленях, а он на унитазе. Он говорит: "Я долго что-то искал и не знал, что это. Сегодня, похоже, это нашел". Конечно, я ничего этого не поняла. Я не видела кольца, он достал коробочку, открыл ее и сказал… ничего. Ничего не сказал. Я, еще вся мокрая, смотрю на это кольцо в коробочке и думаю: "Что это?" Я ничего не говорила. Он тоже ничего не говорил. Наконец он нарушил молчание: "Ну, мне кажется, кто-то обручился"».

Скромная церемония и роскошный медовый месяц Свадьба состоялась в Мексике, в Акапулько, 20 марта 1976 года. Ее провели два священника — Уильям Годдард из Первой баптистской церкви и Этер Морони Фурнье из Церкви Иисуса Христа. Отцы невесты и жениха. Свадьба была очень скромной. Чего не скажешь о медовом месяце. Вот как о нем вспоминала Шерил: «Нет предела совершенству. У нас была золотая карта American Express, которая позволяла при желании арендовать яхту. Я выросла в консервативной семье среднего класса, и меня учили ценить деньги, поэтому для меня это был очень сложный опыт. Во время нашего медового месяца Элис отвез меня в одно место в Антверпене, Бельгия. Это было нечто среднее между огромным домом и отелем — я слышала, что когда-то это был монастырь, а когда-то — бордель. Еще там когда-то жила Марлен Дитрих. Наш номер был огромным. Мраморная лестница вела к ванне из чистого золота, и однажды вечером Элис нанял парня, чтобы он играл на скрипке, пока мы принимаем ванну. Затем целая команда официантов в перчатках принесла нам стейк шатобриан и шампанское, пока мы купались, а один официант просто стоял и бросал в воду желтые розы». Они поселились в Беверли-Хиллз. Соседом с одной стороны был Элтон Джон, в доме с другой стороны одно время обитал гитарист Дэйв Мейсон. На улице постоянно можно было увидеть автобусы с любопытными туристами. «Когда мы только переехали,— вспоминала Шерил,— я иногда наталкивалась на девочек-подростков, бродящих по моей спальне. Я спрашивала: "Чем я могу вам помочь?", а они отвечали, что просто ищут Элиса. Правда, мне никогда не приходилось вызывать полицию: я просто говорила: "Вон!" В конце концов нам пришлось установить систему безопасности за $6 тыс.». А затем они переехали из Беверли-Хиллз. Как развивался самый известный и самый скандальный битловский роман Первые годы супружеской жизни были слегка омрачены судебным процессом. Синди Лэнг посчитала, что Элис Купер должен заплатить за разрыв с ней гораздо больше, чем он предлагал,— $3,5 млн или половину обретенного за время совместной жизни — единоразово, а также продолжать выплачивать $90 тыс. ежегодно. Тяжба длилась долго. Только в апреле 1982 года Элис Купер сумел заключить с бывшей подругой внесудебное соглашение, сумма выплаты официально не оглашалась, неофициально сообщалось о $250 тыс. К моменту завершения судебного процесса первому ребенку Элиса и Шерил, Калико Купер, было 11 месяцев. Калико родилась 19 мая 1981 года. Всего у супругов трое детей. Кроме Калико это Дэш Купер (родился 3 июня 1985 года) и Сонора Купер (родилась 14 декабря 1992 года).

Христианство против развода, алкоголизма и наркомании Из интервью Элиса Купера телеканалу Fox, 2018 год: «Я выпивал с Джимом Моррисоном и Джими Хендриксом, пытаясь не отставать от Кита Муна, и все они умерли в 27 лет (Купер ошибся, Кит Мун умер в возрасте 32 лет.— “Ъ”)». Из интервью Элиса Купера AXS TV, 2019 год: «Я даже не заметил, как стал алкоголиком. Просто не осознавал этого. Мне казалось нормальным выпить пива утром, потом еще пива днем. При этом я не был человеком, который валяется пьяным. Скорее таким "элегантным выпивохой" — я знал все свои реплики, не пропускал концертов, всегда выходил на сцену. Поэтому никто не видел проблемы… А потом это начало разрушать меня физически. Пострадала поджелудочная, все остальное. Меня начало рвать кровью — и именно тогда я понял, что если не остановлюсь, то кончу так же, как многие мои друзья». К алкоголизму добавилась наркотическая зависимость. В 1983 году Шерил подала на развод. Из интервью Элиса Купера журналу Hello!, 2026 год: «Мы были на грани развода. Шерил ушла, потому что я употреблял слишком много кокаина, и я это прекрасно понимал, но у меня была зависимость. В итоге дело дошло до суда, и по дороге туда я схватил ее, и мы зашли в чулан для метел… Я сказал: "Ты же знаешь, что это неправильно, это совершенно неправильно. Я сделаю все, что тебе от меня нужно. Просто дай мне шанс". Мы обратились к христианскому консультанту в Тусоне, и в тот момент я понял, что ничего не теряю, а приобретаю. Мы перестроили наш брак и изменили его ход. После этого у нас больше никогда не было проблем, и я трезв уже 43 года». Из интервью Fox: «Я вырос в церкви, отошел от нее максимально далеко — чуть не умер,— а потом вернулся в церковь. В христианстве нет ничего, что запрещало бы мне быть рок-звездой». Элис Купер ежедневно читает Библию, каждое воскресенье посещает церковь. Еще одна цитата из интервью AXS TV: «Интервьюер: Много раз цитировали ваши слова о том, что Иисус спас вам жизнь. Элис Купер: Абсолютно верно. Для меня это было так, будто Он сказал: "Будь рок-звездой. Но следуй за Мной". Неважно, рок-звезда ты или нет. Важно то, что твой образ жизни и будет твоим свидетельством. Сможешь ли ты ездить в туры и не ходить по стрип-барам? Сможешь ли быть в разъездах и не изменять жене? Сможешь ли не стать наркоманом? И я ответил: "Да". А Он как будто сказал: "Не без твоего участия, но Я помогу тебе это сделать"». Рецепты крепкого брака от Элиса Купера «Полное доверие друг к другу. Я всегда говорю людям: женитесь на человеке, в которого вы влюблены, а не просто на человеке, которого любите. В этом есть глубокая ответственность: это означает, что вы по-настоящему вместе, что между вами есть подлинная связь. Моя жена всегда говорит: "Это не 50 на 50, а 100 на 100"». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шерил и Элис Куперы. Фотография сделана за месяц до 50-й годовщины их свадьбы

Фото: Denise Truscello / Getty Images for Keep Memory Alive «Мы слишком уважаем друг друга. И слишком любим друг друга, чтобы повышать голос. Мы можем не соглашаться, но не ссоримся. Мы просто разговариваем. Спрашиваем друг друга: "А ты как это видишь?" Один из нас высказывает свою точку зрения, другой ее выслушивает, и мы говорим: "Хорошо, давай подумаем и потом вернемся к этому". Все спокойно, без конфликта». «Между нами нет той ревности, которая часто разрушает отношения. Нет сцен в духе: "Я видел, как ты на него смотрела" или "Она явно к тебе приставала". Мы просто не придаем этому значения. Когда ты знаменит, подобные вещи неизбежны: люди будут проявлять к тебе интерес. Но главное — не принимать это всерьез. Просто отмахнуться и идти дальше. Она знает, что я никогда ей не изменю, и я знаю, что она никогда не изменит мне».

Золотая свадьба 21 марта 2026 года Элис и Шерил Купер торжественно отметили 50-летие супружеской жизни. Церемонию обновления брачных клятв провел 92-летний Уильям Годдард, венчавший их в 1976 году. Отец Элиса Купера скончался в 1987-м. Супруги обменялись кольцами из 18-каратного золота, украшенными рубинами и бриллиантами, созданными дизайнерами Дениз Монти и Джимми Чейзом. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элис Купер с семьей. Слева от него – Калико (дочь) и Дэш (сын), справа – Элла Фурнье (мать), Шерил (жена), Сонора (дочь)

Фото: Vince Bucci / Getty Images Присутствовало около 220 гостей, в том числе Мэрилин Мэнсон с супругой, гитаристка группы Купера Нита Страусс, бывший гитарист Guns N’ Roses Дафф Маккаган с супругой, поэт-песенник Берни Топин, дети и внуки Элиса и Шерил.