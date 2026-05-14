В Самарской области суд обязал владельца участка возместить 1,6 млн рублей в качестве вреда почвам

Суд поддержал требование Росприроднадзора взыскать с собственника земельного участка ущерб, причиненный почвам, в полном объеме. Размер вреда превысил 1,6 млн руб. Об этом сообщает Росприроднадзор.

По информации ведомства, инспекторы службы вместе со специалистами ЦЛАТИ обследовали земельный участок и незаконную свалку на площади 1,493 тыс. кв. м. Плодородный слой почвы был перекрыт отходами. Лабораторные исследования показали превышение концентраций загрязняющих веществ.

Собственнику участка направили требование о добровольном возмещении ущерба, но оно не было исполнено. Сейчас взыскание ущерба осуществляется в принудительном порядке.

