В Дагестане тушат лесной пожар на площади 1,5 тысяч гектар

В Гумбетовском районе Дагестана, в 3 км от населенного пункта Килятль, тушат лесной пожар, сообщает противопожарная служба Дагестана

По данным ведомства, пожар локализован на площади 1,5 тыс. га. «Работы ведутся второй день. В качестве основных средств тушения применяются ранцевые огнетушители. Огнем пройдено 1,5 тыс. га. В настоящее время пожар локализован, угроза распространения отсутствует»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева