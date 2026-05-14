В Уфе произошел пожар в строящемся межвузовском кампусе

На улице Заки Валиди в Уфе в строящемся здании кампуса загорелся строительный мусор. Об этом сообщил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов. На месте находятся силы и средства. Пожар тушат, отметил он.

«В настоящее время пожар локализован, предварительно никто не пострадал», — добавил Кирилл Первов.

По информации МЧС Башкирии, загорелся утеплитель на первом этаже строящегося здания.

Открытое горение ликвидировали. Дознаватель МЧС устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Майя Иванова