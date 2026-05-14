Петербурженка пыталась украсть из магазина на Невском проспекте одежду на 132 тыс. рублей

Сотрудники Росгвардии задержали 32-летнюю петербурженку, которая пыталась украсть несколько дорогостоящих вещей из магазина одежды на Невском проспекте. Злоумышленница надела на себя товары из монгольского кашемира и, не оплатив их, попыталась скрыться. Сумма ущерба составила 132 тыс. рублей. Похищенное изъято, женщина доставлена в отдел полиции.

Женщина доставлена в отдел полиции

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Женщина доставлена в отдел полиции

По данным вневедомственной охраны, женщина в торговом зале магазина сообщила продавцу-консультанту, что ее муж скоро подойдет и оплатит товар. Однако супруг так и не появился, а злоумышленница оттолкнула сотрудницу магазина и выбежала на улицу. Персонал догнал убегавшую, но та оказала сопротивление. Прохожие сообщили о конфликте в правоохранительные органы, после чего на место прибыл наряд Росгвардии. Установив обстоятельства, росгвардейцы задержали подозреваемую и доставили в 76-й отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кирилл Конторщиков