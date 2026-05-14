С начала этого года в Самарской области посещаемость сайтов фитнес-клубов и тренажерных залов выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает региональное министерство цифрового развития и связи со ссылкой на аналитиков «МегаФона».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, жители Самарской области чаще всего планируют спортивную активность в будни. Самым популярным днем стал понедельник, на который приходится 18% или пятая часть недельного спортивного интернет-трафика.

Растет не только интерес к самостоятельным тренировкам, но и поддержка профессионального спорта. Самым популярным в регионе остается футбол (интерес у 80% посетителей). Также в тройку лидеров входят хоккей и баскетбол.

