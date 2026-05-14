Академик РАН сообщил о природных очагах хантавируса в Пензенской области

В Пензенской области имеются очаги хантавируса, заявил ТАСС академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. Вспышка этого вируса типа Андес произошла в апреле на круизном лайнере MV Hondius нидерландской компании Oceanwide Expeditions. Три человека погибли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Онищенко заявил об очагах хантавируса в Пензенской области

Фото: ГД РФ Геннадий Онищенко заявил об очагах хантавируса в Пензенской области

Фото: ГД РФ

Господин Онищенко подчеркнул, что России вспышка хантавируса никак не угрожает. Кроме Пензенской области его вирусы есть в природных очагах в Удмуртии и в Башкирии.

«Тип хантавируса Андес, вспышка которого произошла на лайнере, мутирует и постепенно приспосабливается к человеку. Это свидетельство не какой-то катастрофы, а свидетельство того, что штаммы приспосабливаются, каждый год меняют свою последовательность в определенной доле и хорошо обходят наш иммунитет. Пока хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться», — рассказал академик.

По данным «Ъ», вспышка хантавируса была зафиксирована на лайнере во время рейса по Южной Атлантике в начале мая. На борту находились 147 пассажиров. Погибли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. 10 мая лайнер прибыл в Испанию, где началась эвакуация пассажиров и экипажа. Позже по одному случаю заражения выявили в Швейцарии, США и Израиле. Всего ВОЗ сообщила о семи подтвержденных случаях заболевания.

Марина Окорокова