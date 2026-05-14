Облсуд подтвердил право собственника на выкуп земли под туристической базой в Самаре

Оставлено без изменения решение Самарского районного суда, отказавшего министерству имущественных отношений региона в иске к главе Самары, городской администрации и собственнику турбазы. Министерство требовало признать незаконными разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, аннулировать право собственности гражданина на недвижимость и освободить земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Также удовлетворен встречный иск гражданина-собственника помещений к министерству: отказы ведомства в предоставлении участка признаны незаконными, на министерство возложена обязанность утвердить схему формирования участка и заключить договор купли-продажи.

Как установил суд первой инстанции, гражданин является собственником нежилых помещений, возведенных на основании выданных разрешений. С 2022 года он неоднократно обращался в министерство за выкупом земли без торгов, но получал отказы. Ранее суды уже признавали эти отказы незаконными.

Испрашиваемый участок предназначен для эксплуатации объектов туристической базы: зон тихого отдыха, детских и спортивных площадок, палаточного городка и пляжа. В итоге экспертиза подтвердила, что спорные объекты являются капитальными строениями, и определила необходимую для их обслуживания площадь участка с учетом требований.

Облсуд признал решение райсуда законным и обоснованным, отклонив апелляционную жалобу министерства и апелляционное представление Генпрокуратуры РФ.

Георгий Портнов